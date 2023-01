Zo maak je jouw Chromecast met Google TV sneller

Kijk je regelmatig films en series met je Chromecast met Google TV, maar vind je het apparaatje soms wat langzaam? Met deze functie maak je de Chromecast iets sneller.

Chromecast met Google TV sneller maken

Op de Android Planet-redactie zijn we fan van de Chromecast met Google TV. Met het apparaatje maak je iedere televisie slim en je kan snel en simpel de apps van je favoriete streamingdiensten downloaden. Maar, het apparaatje is soms wel een beetje langzaam.

Dat komt door de bescheiden hardware en omdat de Google TV-interface relatief zwaar is. Daardoor zie je haperingen als je tussen apps schakelt of als je vanuit een streamingdienst teruggaat naar het homescherm. Er is echter een manier om de Chromecast met Google TV iets sneller te maken. Hiervoor gebruik je de modus ‘Alleen apps’.

Ga naar je profielfoto rechtsboven en kies voor ‘Instellingen’; Kies nu voor ‘Accounts en inloggen’ en selecteer hier jouw account; Ga naar beneden totdat je de optie ‘Modus Alleen apps’ ziet; Activeer de functie door het schakelaartje op groen te zetten; Kies voor ‘Aanzetten’ om je keuze te bevestigen; Als je nu teruggaat naar het thuisscherm, merk je dat de Chromecast een stukje sneller is.



Als ‘Alleen apps’ is geactiveerd, is de interface van de Chromecast veel minimalistischer. Je krijgt geen kijkaanbevelingen meer te zien, de Google Assistent is verdwenen en er is maar één tabblad. Daarop zie je jouw geïnstalleerde apps en verder niets. Dit zorgt ervoor dat de Chromecast minder hoeft in te laden en dus ietsjes vlotter is.

Er kleeft wel een nadeel aan de ‘Alleen apps’-modus. Is de feature ingeschakeld, dan is het niet mogelijk om nieuwe apps te downloaden uit de Play Store. Wil je een nieuwe applicatie installeren, dan moet je de modus eerst uitschakelen voordat je de app-winkel weer ziet. Daarna kun je ‘Alleen apps’ weer aanzetten.

Meer over de Chromecast met Google TV

Google verkoopt twee Chromecasts met Google TV in Nederland. Het ‘topmodel’ is de reguliere Chromecast met Google TV, met een adviesprijs van 69 euro. Dit apparaatje kan in 4K-kwaliteit streamen. De goedkopere Chromecast met Google TV (HD) gaat tot maximaal full-hd.

Er zit wel een behoorlijk prijsverschil tussen de Chromecast, want de hd-versie kost officieel 39,99 euro. Op het moment van schrijven zijn de streamingdongles overigens afgeprijsd naar respectievelijk 55 en 39 euro. Google werkt volgens geruchten aan een nieuwe Chromecast, die de huidige 4K-versie moet opvolgen.