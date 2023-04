Chromecast met Google TV uit je Google-account verwijderen: zo doe je dat

Het is mogelijk om je Chromecast met Google TV uit je Google-account te verwijderen. Wanneer dat handig is en hoe het werkt, lees je in dit tipartikel.

Chromecast met Google TV uit je Google-account

Wist je dat je jouw Chromecast met Google TV uit je Google-account verwijderen? Zo ontkoppel je de streamingdongle van je account, wat handig is als je de Chromecast niet gebruikt of ‘m bijvoorbeeld hebt verkocht of uitleent. Ook als je een nieuwe Chromecast hebt gekocht en de oude niet meer nodig hebt, kun je ‘m uit je Google-account halen.

Het is makkelijk om je Chromecast met Google TV uit je account te verwijderen. Dit kan op de Chromecast zelf, maar ook via de Google-website. Hieronder lees je hoe het werkt via een browser.

Open deze Google-pagina op je computer, smartphone of tablet; Bij dit ‘Je apparaten’-scherm zie je alle devices die aan je Google-account zijn gekoppeld. Zorg natuurlijk wel dat je op het juiste account bent ingelogd; Zoek je Chromecast met Google TV, klik op het ‘>’-knopje en druk op ‘Uitloggen’.

Dat was het! Wil je jouw Google-account ontkoppelen via de Chromecast zelf, dan hoef je ook maar een aantal stappen te doorlopen. Ga op je Chromecast naar je profielfoto rechtsboven en kies voor ‘Instellingen’.

Kies naar ‘Account en inloggen’ en zorg dat je het juiste Google-account kiest. Voltooi het proces met de stappen ‘Verwijderen > Account verwijderen’.

Over de Chromecast met Google TV

De Chromecast met Google TV is één van de beste gadgets die Google de afgelopen jaren heeft uitgebracht. Het apparaatje is een stuk veelzijdiger dan de eerdere Chromecasts, omdat je een volledige interface krijgt om mee te streamen. Je bedient de hdmi-dongle met de meegeleverde afstandsbediening, maar kan ook nog steeds streamen vanaf je smartphone.

Op de Chromecast kun je de apps van alle bekende streamingdiensten installeren. Denk aan Netflix, HBO Max, Disney Plus, Videoland, SkyShowtime en de NPO. Met deze apps kun je vervolgens naar je favoriete films en series kijken, al heb je daarvoor natuurlijk wel een abonnement nodig. Ook YouTube en Spotify werken prima op de Chromecast.

In Nederland zijn er twee Chromecasts met Google TV verkrijgbaar. De reguliere versie kost 69 euro en biedt de beste beeldkwaliteit. Je kan films en series in 4K-resolutie streamen. Ook kun je kiezen voor de goedkopere Chromecast met Google TV (HD), die voor zo’n 40 euro over de toonbank gaat. Die streamt – zoals de naam al verklapt – maximaal in full-hd-kwaliteit (1080p).

→ Chromecast met Google TV (4K) review: aan de slag met de streaminggadget

→ Chromecast met Google TV (HD) review: goedkoper, maar niet minder goed

