Zo gebruik je de Chromecast met een monitor

Met een Chromecast maak je iedere televisie slimmer, maar je kan het apparaatje ook gebruiken met een monitor. Wil je weten hoe? Check dan deze tip.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Chromecast monitor: zo gebruik je het

Veel mensen hebben een Chromecast in huis om een ‘domme’ televisie slim te maken. Met de Chromecast met Google TV krijg je een volledige interface tot je beschikking, waarbij je de apps van je favoriete streamingdiensten kan downloaden om naar films en series te kijken.

Maar, je hoeft de Chromecast niet per se op een televisie aan te sluiten. Je kan ook een monitor gebruiken, mits deze beschikt over een hdmi-aansluiting. Vrijwel alle recente monitoren hebben zo’n poort, maar bij een ouder exemplaar kan het zijn dat hdmi-ondersteuning mist. Check dit daarom goed.

Zo sluit je de Chromecast aan op een monitor:

Pak je Chromecast erbij en sluit ‘m aan op de hdmi-aansluiting van je monitor; Zorg er ook voor dat het stroomkabeltje in het stopcontact doet; Zet je monitor aan en doorloop eventueel het instelproces van de Chromecast. Als je dit al eens hebt gedaan op je televisie, dan is dit niet nodig; Je kan nu content streamen met de Chromecast op een monitor.

In principe werkt de Chromecast op een monitor precies zoals je gewend bent. Je kan – in het geval van de Chromecast met Google TV – de afstandsbediening gebruiken om door de interface te navigeren en apps te starten. Wel kan het zijn dat de knopjes om het volume aan te passen of de Chromecast aan/uit te zetten niet (allemaal) werken.

Bij de audio loop je overigens mogelijk tegen een probleem aan. Niet iedere monitor heeft ingebouwde speakers, al hebben de meeste exemplaren die je tegenwoordig kan kopen wel ingebouwd geluid. Gebruik je een oudere monitor zonder speakers, dan moet je op een andere manier voor de audio zorgen.

Zo kun je een zogeheten ‘hdmi audio extractor‘ aanschaffen om het geluid naar bijvoorbeeld een setje speakers te sturen. Een andere oplossing is om vanaf je smartphone naar de Chromecast te streamen, en je telefoon te koppelen aan speakers of een koptelefoon. Zo hoor je alsnog het geluid bij een film of serie.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer Chromecast-tips

Bij Android Planet zijn we fan van de Chromecast. Het apparaatje is fijn in gebruik, niet duur en erg veelzijdig. In Nederland zijn er op dit moment twee Chromecasts verkrijgbaar: de Chromecast met Google TV (4K-versie) en de goedkopere Chromecast met Google TV (HD).

Laatstgenoemde heeft een adviesprijs van 39,99 euro, terwijl de 4K-versie voor zo’n 70 euro wordt verkocht. De streamingapparaatjes zijn echter regelmatig in de aanbieding. Hieronder vind je meer tips voor de Chromecast, zodat je alles uit de populaire mediaspeler haalt.