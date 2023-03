Zo maak je een screenshot van je Chromecast

Wist je dat je een screenshot van je Chromecast kunt maken? In dit artikel laten we zien hoe het werkt.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Chromecast screenshot maken werkt zo

Screenshots zijn een handige manier om mooie, informatieve of opvallende zaken met familie en vrienden te delen. Door even snel een schermafdruk te maken weten mensen direct wat je bedoelt, aangezien een foto meer zegt dan duizend woorden.

Een screenshot met je Android-telefoon maken is niet lastig. Je hoeft alleen even een bepaalde knoppencombinatie ingedrukt te houden. Alhoewel je ook screenshots kunt maken van een Chromecast-scherm, is de weg hiernaartoe een stuk minder rechttoe-rechtaan. Sterker nog: standaard is het helemaal niet mogelijk.

In dit artikel laten we zien hoe je het toch voor elkaar krijgt. Belangrijk: de aanwijzingen gelden alleen voor de Chromecast met Google TV (die met afstandsbediening wordt geleverd). Het maakt niet uit of je de 4K- of HD-versie in huis hebt.

Ten eerste moet je een ‘screenshotknop’ maken, aangezien deze knop standaard niet op de afstandsbediening te vinden is. Hiervoor download je een zogeheten button-app. Hiermee kun je de knoppen van de afstandsbediening (her)programmeren, en bijvoorbeeld de screenshotfunctie aan een button koppelen:

Start je Chromecast op en ga naar het ‘Apps’-tabblad; Tik op het zoekvenster en download de app Button Mapper. Dat doe je door de volledige naam uit te typen, of in te spreken via de Google Assistent. Is de app gedownload? Ga dan naar het instellingenscherm van de Chromecast door op het thuisscherm rechtsboven op het tandwieltje te drukken; Kies ‘Systeem’, ‘Toegankelijkheid’ en zet het schuifje bij ‘Button Mapper’ aan.

Je hebt de app nu geactiveerd. Vervolgens is het tijd om Button Mapper te openen (vanuit het startscherm of lijst met alle apps) en in te stellen.



Chromecast programmeren

Met deze app kun je knoppen een compleet andere invulling geven, of de functionaliteit uitbreiden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een screenshot van de Chromecast te maken door tweemaal de selectieknop (op de D-pad) in te drukken, of deze lang ingedrukt te houden.

Tik op ‘Voeg knoppen’; Druk op de knop die je wil gebruiken om een screenshot te maken; Koppel de functie door op ‘Acties’ te drukken en ‘Screenshot’ te selecteren.



In bovenstaand voorbeeld wordt er een screenshot gemaakt wanneer de selectieknop lang ingedrukt wordt.

Kijk wel uit met apps als Button Mapper. Het is bijvoorbeeld verstandig om niet te rommelen met belangrijke afstandsbedieningsknoppen, waaronder de aan-/uit-knop en volumeknoppen.

Kom je er niet helemaal uit? Lees dan ons uitgebreide uitlegartikel over het programmeren van een Chromecast-afstandsbediening.

Verder lezen: Zo programmeer je een Chromecast-afstandsbediening

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Chromecast-screenshot maken

Als het goed is kun je nu screenshots maken door een bepaalde knop op de Chromecast-afstandsbediening één/twee keer of lang ingedrukt te houden. Maak dus de schermafdrukken die je voor ogen hebt.

Deze kiekjes worden lokaal opgeslagen op je Chromecast. Je hebt nu een app nodig om deze bestanden te vinden en verzenden.

Hier zijn legio opties voor, maar een degelijke keuze is ‘Send files to TV’. Deze app installeer je op je Chromecast én Android-telefoon. Zodra de apps zijn gedownload moet je de twee versies met elkaar koppelen; dit wijst zichzelf.



Het verzenden van Chromecast-screenshots is nu een kwestie van Send files to TV openen, de schermafdrukken in kwestie opzoeken en deze versturen naar je telefoon. Zorg er wel voor dat beide apparaten met hetzelfde wifi-netwerk verbonden zijn.

Afhankelijk van de bestandsgrootte kan het overzetten even duren. Zodra de screenshots naar de telefoon zijn verzonden, kun je de plaatjes verder verspreiden – bijvoorbeeld door ze naar iemand te WhatsAppen, of mailen.

Send files to TV Yablio 9,2 (50.671 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Meer over de Chromecast

De eerste Chromecast verscheen in 2013, maar inmiddels zijn we vele versies verder. Aangezien de oppervlakkige verschillen niet altijd even duidelijk zijn, weet je misschien niet precies welk model je in huis hebt. Daarom schreven wij een artikel over het herkennen van de verschillende Chromecast-modellen.