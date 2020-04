De Chromecast is een van Googles paradepaardjes. En terecht. Het betaalbare apparaatje is ontzettend handig. In dit artikel zetten we X fijne Chromecast tips voor je op een rij.



De 6 beste Chromecast tips

De Chromecast is jaren na uitkomst nog steeds razend populair. Logisch ook, want het apparaatje is goedkoop, heel eenvoudig in te stellen en zit boordevol handige functies. Nadat je de dongle aan je tv hebt gehangen zie je in allerlei apps een Google Home-icoontje verschijnen. Hierdoor weet je dat je het beeld naar je tv kunt streamen. Met onderstaande tips haal je nog meer uit je Chromecast.



1. Download de beste apps voor je Chromecast

We hebben in een eerder artikel al de beste Chromecast-apps van het moment voor je op een rijtje gezet. In onze lijst bespreken we niet alleen streamingdiensten als Netflix, Disney Pluss en Spotify, maar ook CastPad om op je scherm te tekenen en Dayframe voor voor het weergeven van wisselende wallpapers.

Wil je meer leuke apps ontdekken? Neem dan een kijkje op Googles eigen Chromecast-website. Hier staan nog tientallen anderen applicaties die de moeite waard zijn. De apps zijn handig gesorteerd op categorie.

2. Cast je bureaublad naar je Chromecast

De Chromecast werkt niet alleen met je smartphone samen. Ook vanaf je desktop kun je naar de mediaspeler casten, als je Google Chrome als browser gebruikt. Hiervoor klik je op de drie puntjes rechtsboven > Cast en kies je je Chromecast. Hier kun je ook selecteren of je alleen een specifiek tabblad wil versturen, of je algehele bureaublad.

Ook tonen websites met Cast-ondersteuning hetzelfde icoontje als dat je op je smartphone ziet, zoals YouTube en Netflix. Bij beide sites verschijnt het Cast-icoontje in de speler, op de betreffende pagina. Je hoeft hiervoor niet je hele tabblad te casten om beeld op je televisie te krijgen.

3. Schakel notificaties voor iedereen uit

Als je een video naar je Chromecast stuurt, krijgt iedereen op je netwerk een notificatie te zien. Gelukkig kun je deze inmiddels uitschakelen via de Google Home-app. Onder ‘Apparaten > je Chromecast > Apparaatinformatie’ zet je de optie voor ‘Laat anderen je gecaste media beheren’ uit.

De smartphone die in eerste instantie begon met casten behoudt de controle over het afspelen. Zo krijgt niet meteen je hele huishouden een notificatie als je bijvoorbeeld een serie op Netflix aanzet. Ook voorkom je hiermee verwarring, als je meerdere Chromecasts op één netwerk hebt.

4. Kijk televisie via de Chromecast

Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je gewoon je favoriete serie kijken op de televisie? Apps als Uitzending Gemist van de NPO of RTL XL kun je gemiste programma’s gemakkelijk naar het grote scherm sturen. Heb je NPO Plus? Dan kun je ook zonder reclame terugkijken en programma’s langer na uitzending terugkijken.

Heb je geen tv-abonnement meer, maar wil je zo nu en dan wel een programma kijken? Dan is NLZiet mogelijk een interessante optie. Met deze dienst kijk je live naar tv via je Chromecast. Met NLZiet kijk je naar alle programma’s van NPO Plus, RTL ZL en KIJK.

5. Zorg dat je netwerk in orde is

Om ervoor te zorgen dat je Chromecast-ervaring zo soepel mogelijk verloopt, dien je er voor te zorgen dat je thuisnetwerk in orde is. Zorg in ieder geval dat je wifi-verbinding probleemloos werkt.

Ga na of je router niet te ver van je Chromecast af staat, en dat je netwerk niet te zwaar wordt belast tijdens het kijken. Zet bijvoorbeeld grote downloads op je pc of Mac uit, of stel je stream op een lagere kwaliteit in als de app het ondersteunt.

6. Zet je televisie aan met je Chromecast

Iedereen weet wel wat een gedoe het is om tussen kanalen te schakelen op je tv om je console, dvd-speler of digitale tv-ontvanger te vinden. Gelukkig is de Chromecast voorzien van hdmi-cec, een feature die het apparaatje je tv laat aansturen. Zet je dit aan in de instellingen van je tv, dan kan de Chromecast automatisch het scherm aanzetten op het juiste kanaal.

Om hdmi-cec te kunnen gebruiken, moet de Chromecast wel verbonden zijn met netstroom. Hiervoor kun je bijvoorbeeld de meegeleverde adapter gebruiken. Haal je de stroom uit een usb-poort van de televisie zelf, dan staat de Chromecast uit als het scherm ook uit is.

Chromecast in huis halen

Naast de normale Chromecast bestaat er ook een Chromecast Ultra. Deze kan 4K-beelden streamen en is daardoor meer toekomstbestendig. Ook kan de Ultra overweg met Stadia, Googles gamingdienst. Check ons Chromecast vs Chromecast Ultra-artikel voor een uitgebreide vergelijking. Wil je een Chromecast kopen? Check dan onderstaande prijsvergelijker voor de beste deals.