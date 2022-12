Chromecast updaten: zo haal je de nieuwste softwareversie in huis

Het updaten van een Chromecast gebeurt in principe automatisch, maar dit gaat niet altijd goed. In dit artikel laten we zien hoe je de mediaspeler handmatig bijwerkt.

Bij de Chromecast draait alles om gemak. Zodra je het apparaatje geïnstalleerd hebt hoef je niet meer om te kijken naar updates. Nieuwe softwareversies worden automatisch op de achtergrond uitgevoerd.

Zo hoort het, in ieder geval. Technologie werkt niet altijd mee en dus is het soms noodzakelijk om de Chromecast wél handmatig bij te werken. Dit is vrij makkelijk bij de nieuwste uitvoering, de Chromecast met Google TV (HD). Oudere Chromecast-modellen kun je niet zomaar handmatig updaten, al is er wel een zijpaadje.

In dit artikel leggen we uit hoe je een Chromecast handmatig updatet, te beginnen met de Google TV-versies (herkenbaar aan de bijgeleverde afstandsbediening).

Chromecast met Google TV (HD) updaten:

Zet de tv aan en ga naar het thuisscherm van de Chromecast; Selecteer het profielicoon rechtsboven en kies ‘Instellingen’; Het instellingenscherm is herkenbaar aan het tandwieltje. Druk op ‘Systeem’, ga naar ‘Over’ en dan ‘Systeemupdate’; Controleer of er een update voor je Chromecast klaarstaat, en installeer deze eventueel.



Afhankelijk van hoe groot de update is, kan het downloaden een paar seconden tot enkele minuten duren. Ook de internetsnelheid is van invloed op hoe snel de software wordt geïnstalleerd.

Lukt het niet om de Chromecast te updaten? Probeer het apparaatje dan te herstellen naar fabrieksinstellingen, om ‘m vervolgens opnieuw te installeren. Dit doe je ook via het instellingenmenu. Kies ‘Systeem’, ‘Over’ en dan ‘Terugzetten op fabrieksinstellingen’.

Oudere Chromecast updaten

Heb je geen Chromecast met Google TV (HD), maar een ouder model? Dan gebeurt het updaten automatisch op de achtergrond. Deze mediaspelers hebben geen besturingssysteem waarmee je handmatig kunt updaten, in tegenstelling tot zijn jongere broertjes.

Via een omweggetje kun je wél updates downloaden. Ten eerste is het belangrijk om te achterhalen welke softwareversie je Chromecast momenteel draait:

Open de Home-app van Google en selecteer je mediaspeler; Tik op het tandwielicoon rechtsboven en ga naar ‘Apparaatgegevens’; Onder het kopje ‘Technische informatie’ staat welke firmwareversie de Chromecast gebruikt; Vervolgens kun je via de website van Google nagaan wat momenteel de nieuwste softwareversie is.

Draait jouw Chromecast op een verouderde versie, en wordt deze niet automatisch geïnstalleerd? Dan kun je de update forceren door de mediaspeler volledig te resetten.

Dat gaat via de Google Home-app. Selecteer jouw Chromecast en tik rechtsboven op het tandwielicoon. Kies ‘Meer’ en dan ‘Terugzetten op fabrieksinstellingen’. Vervolgens is het een kwestie van aanwijzingen volgen.

Zodra de Chromecast zichzelf naar fabrieksinstellingen heeft teruggezet, begint ‘ie zichzelf opnieuw te installeren. Hierbij wordt automatisch de nieuwste software-update binnengehaald.

Lukt het niet? In onderstaand artikel leggen we tot in detail uit hoe je een Chromecast kunt resetten.

