Chromecast zonder wifi gebruiken: deze opties heb je

Ja, je kunt een Chromecast zonder wifi gebruiken. Erg makkelijk is het alleen niet. In dit artikel zetten we de opties op een rij.

Zo gebruik je een Chromecast zonder wifi

Ben je bekend met de Chromecast-gastmodus? Zoals de naam doet vermoeden zorgt deze optie ervoor dat bezoekers bijvoorbeeld video’s naar je Chromecast kunnen sturen, zonder verbonden te zijn met het lokale wifi-netwerk.

Of tenminste, zo ging het vroeger. De Chromecast-gastmodus wordt niet langer door Google ondersteund en daardoor moeten we uitwijken naar andere manieren.

1. Maak een hotspot

De makkelijkste manier om een Chromecast zonder wifi te gebruiken is door een hotspot op te zetten, bijvoorbeeld via een telefoon of laptop. De precieze aanwijzingen verschillen per apparaat, maar bij een Android-smartphone gaat het zo:

Open de Instellingen-app; Ga naar ‘Netwerk en internet’, of voer simpelweg ‘Hotspot’ in bij het zoekveld; De precieze benaming verschilt per merk. Tik op ‘Hotspot en tethering’ en kies ‘Wifi-hotspot’; Wederom kan de exacte benaming verschillen per Android-merk. Activeer de functie.

Koppel nu de Chromecast aan de zojuist geactiveerde hotspot. Vervolgens kun je vanaf andere apparaten (dus niet het apparaat dat de hotspot verzorgt) streamen naar de Google-mediaspeler, zonder wifi-verbinding. Indien je bijvoorbeeld Netflix of HBO Max wil kijken, heb je uiteraard wel een (mobiele) dataverbinding nodig.

Houd er ook rekening mee dat de Chromecast continu met de hotspot verbonden moet blijven, anders valt de verbinding weg.

2. Via een kabel

Een tikkeltje omslachtig is het wel, maar je kunt een Chromecast ook zonder wifi gebruiken door met kabels aan de slag te gaan. Op die manier verbind je de mediaspeler via het ethernet, in plaats van draadloos.

Deze optie is niet gratis. Je hebt hier namelijk een Chromecast-ethernetadapter voor nodig, waardoor je de gadget met een internetkabel kunt koppelen. Zo’n adapter kost ongeveer twintig euro.

Verder heb je uiteraard een ethernetkabel nodig. Deze sluit je aan op het modem of de router van je thuisnetwerk. Plug deze kabel vervolgens in de ethernetadapter en sluit de Chromecast zoals gebruikelijk aan op de tv. Vervolgens stel je het apparaatje in via de Google Home-app.

Je kunt momenteel twee soorten Chromecasts in huis halen. De goedkoopste versie verscheen in 2022 en heet voluit de Chromecast met Google TV (HD). De naam geeft al weg dat deze mediaspeler maximaal full-hd-kwaliteit (1080p) aan kan.

Heeft jouw televisie een 4K-resolutie? Dan is het logischer om de Chromecast met Google TV (4K) aan te schaffen, aangezien deze beter beeld aflevert. Het prijsverschil tussen de twee is ongeveer 25 euro, al schommelen de prijzen nog weleens. Via onderstaande prijsvergelijker vind je hoe dan ook de beste deal.