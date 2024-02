Circle to Search: zo zoek je makkelijker op je Google Pixel 8 (Pro)

De Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro hebben een nieuwe manier van zoeken gekregen. Lees hier hoe ‘Circle to Search’ werkt.

Circle to Search: zo werkt het

Misschien heb je meegekregen dat de Samsung Galaxy S24 beschikt over een aantal handige AI-functies. Eén daarvan is Circle to Search: een nieuwe manier om te zoeken naar dingen die je op het scherm van je smartphone ziet. Deze functie is nu ook beschikbaar voor de Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro.

Je hoeft niets te doen om met Circle to Search aan de slag te gaan: de functie rolt automatisch uit en vereist geen app- of systeem-update. Met de feature zoek je op een visuele manier door iets op je smartphonescherm te omcirkelen. Denk bijvoorbeeld aan een kledingstuk van iemand op Instagram waar je meer over wil weten. Je tekent een cirkel en Googles kunstmatige intelligentie analyseert dit en toont zoekresultaten. Doe de volgende stappen om het zelf te proberen.

Pak je Google Pixel 8 (Pro) (of Samsung Galaxy S24-toestel) erbij; Zie je iets in een app waar je meer op wil weten? Druk op de homeknop en houd ‘m eventjes ingedrukt; Gebruik je de gebarenbediening van Android? Dan moet je het navigatiestreepje onderaan even ingedrukt houden; Circle to Search wordt nu geactiveerd. Omcirkel datgene waar je meer over wil weten, of selecteer woorden en/of teksten. Onderin beeld zie je de zoekresultaten verschijnen.

Het is ook mogelijk om woorden te selecteren en hier direct naar te zoeken, of ze te kopiëren en vertalen. Het werkt simpel, snel en vrij goed.

Meer over de Google Pixel 8 (Pro)

Circle to Search is niet de enige AI-functie die je op de Pixel 8 en Pixel 8 Pro kan gebruiken. Google zet kunstmatige intelligentie bijvoorbeeld in bij het maken en bewerken van foto’s. Zo kun je storende objecten uit foto’s weggummen of dingen achteraf verplaatsen. Meer weten? In de Google Pixel 8 review en Pixel 8 Pro review lees je er alles over. Hieronder lees je wat we van de Pixel 8 vinden.

De Google Pixel 8 is een complete smartphone die fijn in gebruik is. Google heeft het toestel bovendien op bijna alle punten weten te verbeteren. Zo is het scherm helderder en vloeiender, beschikken de camera’s over handige verbeteringen en krijgt de telefoon erg lang updates. Google geeft met de updateperiode van zeven jaar een goed signaal af naar andere smartphonefabrikanten.

Daarnaast zijn we te spreken over het compacte formaat van de Pixel 8 en de verbeterde gezichtsherkenning. Minpunten zijn er ook: de accuduur is hooguit prima en de oplaadsnelheid kan anno 2023 eigenlijk niet meer. Verder is de hardware niet merkbaar sneller geworden.

Desondanks vinden we dat Google genoeg heeft gedaan om de hogere adviesprijs te rechtvaardigen. De Pixel 8 is een prima koop als je een vlotte smartphone zoekt die nog jarenlang meegaat en mooie foto’s schiet. Gebruik je nu de Pixel 7 (Pro), dan zouden we echter een jaartje wachten.

