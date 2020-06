Steeds meer mensen navigeren met Android Auto. Het is echter irritant dat de app automatisch schakelt tussen de dag- en nachtmodus. In deze tip legt Android Planet uit hoe je dat handmatig instelt.

Android Auto: wisselen tussen dag- en nachtmodus

Android Auto is hier officieel nog niet te gebruiken, maar toch maken veel mensen al gebruik van de navigatie-software voor in de auto. Of de interface licht of juist donker wordt weergegeven, hangt af van verschillende factoren.

Zo kan het worden beheerd door de auto, in combinatie met de instellingen van de autoradio of de lichten. Staan de lampen uit, dan wordt de lichte modus gebruikt, zet je de lampen aan dan schakelt Android Auto over op de donkere modus.

Ook kan het beheerd worden door de instellingen van je smartphone. Stel je de systeembrede donkere modus in, dan neemt Android Auto dat over, waardoor de interface altijd in donkere tinten wordt weergegeven. Toch werkt dat niet altijd even goed. Zelf de dag- of juist nachtmodus instellen doe je makkelijk via de stappen hieronder.

Zo stel je handmatig de dag- of nachtmodus in Android Auto:

Download en installeer Android Auto; Draait je telefoon op Android 10, dan kun je deze stap overslaan omdat Android Auto al geïntegreerd is. Ga naar ‘Instellingen’ op je toestel; Scroll naar ‘Apps en meldingen’; Klik op ‘Alle apps bekijken’; Scroll naar ‘Android Auto’; Klik onderaan op ‘Geavanceerd’; Scroll naar ‘Extra instellingen in de app’; Klik onderaan meerdere malen op ‘Versie’; Dit doe je totdat je de vraagt krijgt om de ontwikkelingsinstellingen toe te staan.

Klik op ‘OK’; Klik rechtsboven op de drie puntjes; Kies ‘Ontwikkelaarsinstellingen’; Klik op ‘Dag/nacht’ en kies daar de juiste instelling.

In dat laatste menu zie je een viertal opties, waarmee je bepaalt hoe de interface van Android Auto eruitziet. Zo kun je kiezen voor ‘beheerd door auto’ of juist ‘beheerd door telefoon’. Daarnaast kun je de dagmodus instellen, waardoor het uiterlijk van Android Auto altijd licht wordt weergegeven. Tot slot kun je kiezen voor ‘Nacht’, waarmee je de donkere interface instelt.

Meer over Android Auto

Veel mensen downloaden daarom het losse installatiebestand van Android Auto om de app te gebruiken. In Android 10 is de navigatie-software van Google als gezegd standaard ingebouwd.

Benieuwd naar handige applicaties om met Android Auto te gebruiken, check dan onze Android Auto-gids met de beste apps. Ook bestaat er een draadloze variant van de software: Android Auto Wireless. Dat is echter niet in elke auto beschikbaar. Hoe dat precies werkt lees je in dit artikel, waarin we uitleggen wat je precies nodig hebt om dat werkend te krijgen.

