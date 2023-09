Tip: zo verstuur je een videobericht via WhatsApp

Misschien stuur je weleens een spraakopname via WhatsApp. Een verhaal vertellen kan een stuk sneller zijn dan het uittypen. Voor een snelle boodschap waar ook beeld bij moet, is er nu een een functie: directe videoberichten.

Videoberichten versturen via WhatsApp

WhatsApp zit bomvol handige functies: zo deel je je scherm tijdens een videogesprek, maak je snel een poll aan en laat je onbekende bellers een toontje lager zingen. Maar wist je ook dat je een kort videoberichtje kunt versturen zonder eerst de camera-app te openen? In dit artikel laten we je zien waar je deze (verstopte) functie vindt en hoe het werkt.

Pak je smartphone erbij en open WhatsApp; Selecteer een privégesprek of groepsgesprek waarin je een videobericht wil versturen; Tik rechts onderin beeld kort op het microfoontje; Er verschijnt nu een camera-icoontje. Houd het camera-icoontje ingedrukt om te beginnen met filmen; Vertel nu je verhaal, laat zien wat er in je omgeving gebeurt of zet iets anders op beeld. Druk op het draai-icoontje om te wisselen tussen je selfie- en hoofdcamera. Laat het camera-icoontje los om de video te versturen. De persoon die een direct videobericht van je ontvangt, ziet nu een cirkel verschijnen met jouw video.

Je kunt tijdens het filmen de video op ieder moment verwijderen. Daarvoor veeg je met je duim naar links terwijl je het camera-icoontje ingedrukt houdt. Veeg je niet naar links, maar naar boven? Dan blijft je smartphone filmen en kun je het camera-icoontje loslaten. De knop om te annuleren en stoppen met filmen verschijnen nu onderin beeld.

En zo makkelijk is het: je videobericht is verstuurd. Er is er nog wel iets waar je rekening mee moet houden: je kan maximaal 59 seconden filmen. Daarom verschijnt er langzaam een cirkel om je video tijdens het opnemen. Na een minuut is de cirkel vol en kun je niet meer filmen.

Wat doe jij liever? Verzend je een direct videobericht, stuur je een spraakopname of houd je het bij berichtjes typen? Laat het weten in de reacties hieronder. Wij zijn in ieder geval enthousiast over het aantal functies dat Meta in korte tijd toevoegt aan WhatsApp.

