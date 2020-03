Staat jouw Disney Plus-kijklijst vol met films en series die je waarschijnlijk toch nooit gaat kijken? Zo schoon je de lijst op.

Disney Plus kijklijst opschonen: zo doe je dat

Net als Netflix heeft ook Disney Plus een kijklijst. Hierin verzamel je interessante docu’s, films en series die je op een later moment wil bekijken. Na verloop van tijd kan de collectie echter nogal chaotisch worden. Dit is hoe je de kijklijst van Disney Plus schoonmaakt:

Open de Disney Plus-app op je Android-telefoon; Gebruik je Disney Plus met het gezin? Zorg er dan voor dat je aangemeld bent op jouw profiel. Tik hiervoor op jouw icoontje; Selecteer ‘Mijn lijst’ en tik op de film of serie die je wil verwijderen; Druk op het vinkje om de titel te verwijderen.

Opzeggen via de computer

Het is mogelijk om in een keer meerdere films en series van je kijklijst af te gooien. Indien je een foutje hebt gemaakt kun je snel weer op het plus-tekentje tikken om de titel toe te voegen. Momenteel je telefoon niet bij de hand? Je kunt ook via de computer de kijklijst van Disney Plus opschonen. Dit werkt zo:

Ga via de browser op je laptop of pc naar de website van Disney Plus; Log eventueel in met je aanmeldgegevens; Klik op ‘Mijn lijst’ in de bovenste navigatiebalk; Selecteer de film of serie die je uit de lijst wil wissen; Klik op het vinkje om de titel te verwijderen.

Haal alles uit Disney Plus

Disney Plus is sinds november 2019 officieel verkrijgbaar. Bekijk onze Disney Plus-tips om een goede start te maken. In deze gids leggen we de basics uit, zoals het downloaden van films en series om offline te kijken. Als je uitgekeken bent verwijzen we je graag door naar ons artikel over het opzeggen van Disney Plus.