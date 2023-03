Disney Plus opzeggen in 4 stappen: zo doe je dat

Disney Plus is nu een aantal jaren beschikbaar in Nederland, maar misschien ben je inmiddels wel uitgekeken. Of is de dienst niet wat je ervan had verwacht? Dan kun je Disney Plus opzeggen.

Disney Plus opzeggen

Veel mensen doen niets liever dan eindeloos series en films kijken. Sinds september 2019 is Disney Plus ook in Nederland beschikbaar. De dienst is een belangrijke concurrent voor platformen als Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, Videoland en SkyShowtime.

De streamingdienst valt op dankzij haar unieke aanbod van Disney-, Marvel- en Pixar-films en -series. Ook voor documentaires van National Geographic en Star Wars-titels ben je bij hen aan het juiste adres. Begin dit jaar is Disney Plus duurder geworden: je betaalt nu 9,99 euro per maand, of 99,90 euro per jaar.

Vind je de maandkosten te hoog, kijk je minder dan verwacht, of vind je misschien het aanbod tegenvallen? Je abonnement opzeggen is gelukkig heel simpel. Zo zeg je Disney Plus op vanaf je Android-smartphone of -tablet:

Ga naar de account-pagina op de officiële Disney Plus-website en log eventueel in met je e-mailadres en wachtwoord; Tik onder ‘Abonnement’ op Disney+ (Maandelijks/Jaarlijks); In dit scherm zie je welk abonnement je hebt en wanneer het volgende abonnementsgeld gefactureerd wordt; Kies onderaan voor ‘Abonnement opzeggen’ en bevestig je keuze om Disney Plus te annuleren.



Je kunt naar Disney Plus blijven kijken tot vervaldatum van je abonnement. Deze wordt aangegeven in het scherm. Hierna kun jij (en je eventuele gezinsleden) niet langer kijken naar films en series. Ook gedownloade video’s worden dan automatisch van je Android-telefoon verwijderd.

Via de app opzeggen

Via de app kun je ook een Disney Plus-abonnement opzeggen, maar die methode is wat omslachtig. Je moet hiervoor namelijk eerst de app openen en vervolgens op je profiel-icoon rechtsonder tikken. Vervolgens tik je op ‘Account’, kies je voor ‘Disney+ (Maandelijks/Jaarlijks), waarna je wordt doorgestuurd naar de accountpagina op de Disney Plus-website, oftewel stap 1 uit bovenstaande aanwijzingen.

