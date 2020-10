Krijg je Disney Plus niet aan de praat? Dat is lastig, maar waarschijnlijk kun je het probleem zelf oplossen. Android Planet helpt je op weg met 5 praktische tips voor wanneer Disney Plus niet werkt.



Disney Plus werkt niet: 5 tips om het op te lossen

In Nederland en inmiddels ook in België kunnen we er al een tijdje mee aan de slag: Disney Plus. Net zoals bij andere streamingdiensten hebben mensen soms problemen met de dienst. Wanneer Disney Plus niet werkt kun je de volgende oplossingen proberen.

1. Check je internetverbinding

Wanneer Disney Plus traag is, eindeloos blijft bufferen of helemaal niet werkt, is het probleem waarschijnlijk dichterbij dan je denkt. Controleer daarom altijd als eerst de internetverbinding van je Android-smartphone, tablet of smart-televisie.

Kijk bij een smartphone of tablet rechtsboven in de notificatiebalk. Zie je hier meerdere streepjes staan? Dat betekent dat je verbinding hebt. Controleer de snelheid door enkele andere apps op hun werking te testen. Open bijvoorbeeld een YouTube-video. Als je via mobiele data kijkt zie je als het goed is de tekens “3G”, “4G” of “5G” staan. Indien andere apps en programma’s zonder problemen werken, ligt het dus niet aan jouw internetverbinding.

2. Is de audio- of videokwaliteit ondermaats?

Een pluspunt van Disney Plus ten opzichte van Netflix is dat kijken in 4K-resolutie standaardonderdeel van het abonnement is, en je hier geen meerprijs voor hoeft te betalen. Hetzelfde geldt voor films en series met surround sound en Dolby Atmos.

Disney Plus gebruikt automatisch de hoogste kwaliteit die jouw systeem aankan. Wanneer je dus merkt dat de audio- of videokwaliteit ondermaats is – en het probleem niet aan je telefoon, geluidsset of tv ligt – is er waarschijnlijk het volgende aan de hand.

Nog niet alle docu’s, films en series op Disney Plus ondersteunen de hoogste kwaliteitsstandaard. Per titel kun je controleren welke audio- en videokwaliteit ondersteund wordt. Je doet dit door in de details van films en series te kijken. Indien 4K-resolutie niet wordt ondersteund schakelt Disney Plus automatisch terug naar een lagere kwaliteit. Hetzelfde geldt voor audio.

3. Heeft Disney Plus een storing?

De technologie staat voor niets, maar er kan weleens iets misgaan. Ook Disney Plus heeft soms last van storingen. Maar wees gerust: dit is een zeldzaamheid. Om het zeker te weten bezoek je de website van Allestoringen. Indien Disney Plus een storing heeft, zit er weinig anders op dan geduld hebben.

4. Een frisse start

Disney Plus werkt niet, maar er is niks met je internetverbinding en ook zijn er geen storingen gemeld? Het is een cliché, maar werkt vaak wel. In dat geval kun je het best je Android-telefoon – of ander apparaat waarmee je kijkt – herstarten. Wacht altijd ongeveer een minuut tussen het afsluiten en weer opnieuw starten.

Ook kan het nog weleens helpen om de Disney Plus-app van je apparaat te verwijderen, om deze vervolgens weer te installeren. Wellicht is er tijdens het gebruiken een foutje in het programma geslopen die enkel met een harde reset verholpen kan worden.

5. Heb je een foutcode gekregen?

Krijg je tijdens het opstarten van een film of serie een specifieke foutcode in beeld, zoals “error 41” of “error 83”? Dat is vervelend, maar biedt wel een aangrijpingspunt. Er kunnen namelijk duizend-en-een redenen zijn waardoor je geen Disney Plus kunt kijken, en foutcodes beschrijven unieke situaties.

De klantenservice van Disney Plus weet op die manier precies wat het probleem is, en kan je helpen bij het oplossen hiervan. De streamingdienst is 24 uur per dag en 7 dagen per week te bereiken, via chat, e-mail en telefoon. Check de klantenservicepagina van Disney Plus voor verdere aanwijzingen.

