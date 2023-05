Gooi je scanner uit ‘t raam: zo scan je documenten met je smartphone

Het scannen van documenten is soms best onhandig. Je loopt naar het kopieerapparaat, legt je document eronder, scant hem naar een usb-stick en vergeet dan waarschijnlijk het document uit de printer te halen. Dat kan makkelijker.

Documenten scannen met Google Drive

Heb je een Android-smartphone of een Google-account, dan maak je vast gebruik van Drive: de cloudopslagdienst van Google. Naast het opslaan en delen van documenten biedt deze dienst je ook de mogelijkheid om documenten in te scannen. Denk aan een belangrijke brief, foto of je identiteitsbewijs. Volg deze vier stappen om aan de slag te gaan.

Open de Google Drive-app op je Android-smartphone; Selecteer ‘Toevoegen’ rechts onderin beeld en klik op ‘Scannen’; Maak een duidelijke foto van je document; Het resultaat is het beste als je de foto van boven maakt. Pas eventueel het scangebied aan, maak een foto opnieuw of voeg een pagina toe door op ‘Toevoegen’ te klikken. Voeg een titel toe aan je document en druk op ‘Opslaan’. Het document verschijnt nu in je Google Drive.

Google Drive selecteert automatisch de randen van je document. Nadat je de foto hebt gemaakt, kun je ook verschillende kleurprofielen toevoegen. Zo scan je foto’s of afbeeldingen in kleur en kun je contracten of brieven meer zwart-wit contrast geven. Daardoor is de tekst nog beter af te lezen.

Bij je scan is het handig om rekening te houden met direct licht dat op je document schijnt. Denk aan een lamp of de zon. Dit zie je namelijk ook terug in je scans. Ook kan het zijn dat je scan niet direct scherp verwerkt wordt. In Drive zal deze wel scherp zijn. Lukt het niet? Probeer dan een beter belichte ruimte te zoeken voor je fotoscan.

Meer handige basisfuncties

