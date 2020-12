Moet je regelmatig papieren documenten invullen en ondertekenen? Dan doe je er verstandig aan dit proces te digitaliseren. Dat is namelijk veiliger en makkelijker. Documenten ondertekenen op Android doe je zo.



Documenten ondertekenen op Android

Het document printen, ondertekenen, scannen en weer retour afzender: een papieren formulier invullen en ondertekenen kan behoorlijk veel tijd in beslag nemen. Gelukkig staan er tal van goede apps in de Play Store waarmee je deze administratieve rompslomp kunt beperken door documenten digitaal van een handtekening te voorzien. Het werkt zo:

Download een app om documenten mee te ondertekenen in de Play Store, zoals Adobe Sign & Fill of Pen & PDF; Start de app en open het document dat je moet ondertekenen (of van een handtekening voorzien); Tik op het scherm om tekst in te voeren. De grootte van het tekstvak pas je aan door op de letters te drukken; Ben je helemaal klaar? Dan is het tijd voor je handtekening. Tik hiervoor op het pennetje rechtsboven en kies de bovenste knop; Geef je handtekening op en plaats de ondertekening op de juiste plek door wederom op het pennetje te drukken en kies de zojuist aangemaakte handtekening; Tik vervolgens op de deel-knop om het document per e-mail of bijvoorbeeld WhatsApp te versturen.

Fill & Sign van Adobe is speciaal gemaakt voor het invullen en ondertekenen van documenten, en bevat dus geen onnodige toeters en bellen. Je kunt zodoende alleen tekst groter en kleiner maken, enkele handtekeningen aanmaken en eventueel initialen opslaan voor het paraferen van pagina’s.

Documenten scannen

Een andere handige functie van Fill & Sign is de mogelijkheid om foto’s van papieren documenten te maken en deze digitaal in te vullen. Op die manier doe je geen dubbel werk, want het formulier kan direct bij je digitale administratie. Bovendien loop je zo niet het risico dat je het document kwijtraakt.

→ Download Adobe Fill & Sign in Google Play (gratis)