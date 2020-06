Tip: zo activeer je de donkere modus van Dropbox

Het heeft even geduurd, maar een donkere modus in de Dropbox-app is nu beschikbaar. Hoe je dat eenvoudig instelt op je smartphone check je in deze tip.

Donkere modus Dropbox activeren

Een donkere modus geeft meer rust aan de ogen en bespaart wat stroom als je toestel een oled-scherm heeft. In Android 10 werd een systeembrede donkere modus geïntroduceerd. Ook bij veel apps is zo’n donker thema al in te stellen, maar bij Dropbox kon dat nog niet. Tot nu en instellen doe je makkelijk via onderstaande stappen.

Zo stel je een donker thema in bij Dropbox:

Open de Dropbox-app op je smartphone; Klik linksboven op de drie streepjes; Klik op ‘Instellingen’; Klik onder ‘Functies’ op ‘Donkere modus’







Wil je de clouddienst toch geen donker uiterlijk geven, dan selecteer je simpelweg het lichte thema. Ook kun je dit automatisch aanpassen door te kiezen voor ‘systeemstandaard overnemen’. Apps die hiervoor ondersteuning hebben, nemen zo direct het ingestelde thema over van je toestel zelf.

Populaire apps met donkere modus

Dropbox is relatief laat met de integratie van een donker thema. Veel andere populaire apps bieden deze mogelijkheid al langer. Zo is WhatsApp al in de donkere modus te gebruiken, net zoals Gmail en ook de Play Store van Google zelf is in donkere tinten te gebruiken.

Check ook deze gids waarin we uit hoe je de donkere modus gebruikt en activeert op jouw toestel. Bekijk tot slot ook onderstaande video waarin we dat nog eens rustig stap voor stap uitleggen.

Uitrol donkere modus Dropbox

De uitrol van de donkere modus voor Dropbox is begonnen, maar nog niet voor iedereen beschikbaar. Website Android Police noemt dat het soms te activeren is vanaf versie 184.2.4. Op de Android Planet-redactie was het met recentere versies van de cloud-app echter nog niet te activeren. Dit komt waarschijnlijk doordat deze nieuwe optie serverside uitrolt, waarop je zelf als gebruiker geen invloed hebt.

