Download geen onveilige apps meer met deze 5 tips

Tegenwoordig komen datalekken vaker voor dan we zouden willen. Daarom kan extra voorzichtig zijn geen kwaad. Bekijk onze checklist met 5 tips zodat je onveilige en gevaarlijke apps voortaan links laat liggen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wees alert bij downloaden apps

Met een aanbod van bijna twee miljoen apps in de Play Store snappen we dat het soms lastig kiezen is. Daarom hebben wij 5 tips voor je om in het oerwoud aan apps de meest betrouwbare eruit te pikken. Dat doe je door op verschillende zaken te letten. Komen ze!

1. Keurmerken van Google

Blauw sterretje

Sommige apps hebben een blauw sterretje naast de reviewscore. Hiermee geeft Google aan dat deze app geselecteerd is door hun redactieteam. Officieel is een app hiermee ‘Editor’s Choice’, een keurmerk gereserveerd voor applicaties die hoogwaardig, betrouwbaar en goed ontworpen zijn. Ze bieden vaak een goede gebruikerservaring.

Let op: niet elke betrouwbare app wordt beloond met een blauw sterretje. Vooral apps van grote ontwikkelaars als Google en Microsoft krijgen die. Het is dus niet per se verdacht als een app geen sterretje heeft.

‘Goedgekeurd door docenten’-label

Educatieve apps die speciaal ontwikkeld zijn voor kinderen, kunnen door Google bekroond worden met het label ‘Goedgekeurd door docenten’. Deze app zijn getest door leraren op hun educatieve waarde en geschiktheid voor een jonge doelgroep. Je kunt deze apps met een gerust gevoel op de smartphone van je kind installeren, al kan het geen kwaad om ook zelf even door een app te klikken wat daar allemaal te vinden is.

Play Protect-badge

De groene Play Protect-badge die je soms bij apps in de Play Store ziet, betekent meestal dat een app door Google’s beveiligingssysteem is gecontroleerd als niet-schadelijk op het moment voor installatie. Daarover later meer.

2. Reviews en downloads

Kijk bij een app of die al veel gedownload is en of andere gebruikers eventueel een beoordeling (1-5 sterren) of feedback hebben achtergelaten. Het kan je helpen inschatten of de app de moeite waard is en of er eventuele minpunten zijn. Een goede gemiddelde beoordeling in combinatie met een flink aantal downloads is een goede indicatie dat je te maken hebt een goede app.

Focus bij het lezen van reviews op recente ervaringen, niet alleen op de meest positieve en meest negatieve. Let ook op mogelijke nep-reviews, bijvoorbeeld vijf sterren-beoordeling met een korte tekst (soms in een vreemde taal of met spelfouten) die allemaal op dezelfde dag zijn geplaatst.

Apps met een lage score zijn wellicht niet de beste keuze voor jou. Behalve als ze noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld een app om je nieuwe draadloze oortjes te installeren. Voor tien zeer goed beoordeelde apps en games, check je ons jaaroverzicht van 2025. Ook hebben we de beste AI-apps van het moment voor je op een rijtje gezet.

3. Onnodige machtigingen

Controleer vóór installatie altijd om welke machtigingen een app vraagt. Daarvoor zoek je op de pagina van de app in de Play Store naar het kopje ‘Over de app’. Scrol helemaal naar beneden voor het item ‘Machtigingen’ en bekijk ondertussen gelijk hoe groot de app is, oftewel: hoeveel mb opslag je nodig hebt. Onlogische machtingen (een zaklamp-app die toegang wil tot je contacten) zijn in veel gevallen een rode vlag.

Je vindt nog meer relevante info door ook even te scrollen naar het kopje ‘Veiligheid van gegevens’. Daar lees je alles over de gegevens die de app van plan is om van je te verzamelen en te bewaren. Vraag je ook hier af of de app niet te veel van je wil weten en of dat wel allemaal nodig is voor de werking van de app.

4. Ontwikkelaarspagina

Klik op de naam van de ontwikkelaar van de app of die nog meer applicaties gebouwd heeft. Zie je tientallen vergelijkbare apps? Vraag je dan af waarom dat is en of de makers misschien kwantiteit boven kwaliteit hebben verkozen. Deze apps zouden wij persoonlijk links laten liggen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat iedere ontwikkelaar met maar één app in de Play Store zijn of haar zaakjes altijd op orde heeft.

Check ook of je gegevens van de app-makers kunt vinden. Zo staan er onder het kopje ‘App-support’ vaak contactgegevens, zoals een adres en e-mailadres van de makers. Is dit een professioneel e-mailadres? Hebben ze wellicht een officiële website? Alles wat je kunt vinden, kan een indicatie zijn van een betrouwbare of minder betrouwbare app.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

5. Gebruik Play Protect voor scan

Deze laatste tip is interessant voor apps die je al op je toestel hebt staan. Want wist je dat je een simpele scan kunt uitvoeren voor al je apps?

Ga naar de Play Store en tik op je profielfoto rechts bovenin; Zoek in het menu naar het kopje ‘Play Protect’; Laat je apps scannen en wacht op het oordeel van Google.

In het beste geval heeft de scan geen schadelijke apps opgeleverd. Dit wil niet zeggen dat alles helemaal in orde is met een app, maar het is in ieder geval een basisveiligheidscheck.

Drie bonustips

Je bent het inmiddels van ons gewend, enkele bonustips ter afsluiting. Je kunt namelijk niet voorzichtig genoeg zijn.

Check wanneer de app voor het laatst is bijgewerkt. Is dit bijvoorbeeld een jaar (of langer) geleden? Weet dat dergelijke apps eerder veiligheidslekken kunnen bevatten en mogelijk minder goed werken op nieuwe Android-versies.

Onder de naam van de app staat soms ‘Bevat advertenties’ of ‘Biedt in-app aankopen’. Klik atijd even door om te zien wat de kosten precies zijn. Is er een betaald abonnement, een gratis proefperiode of zijn er dure eenmalige aankopen?

Bij de appinformatie bovenaan staat niet alleen de ontwikkelaar, gemiddelde score, aantal downloads en de grootte van de app. Je ziet ook of de app geschikt is voor alle leeftijden of voor een bepaalde doelgroep. Dit heet PEGI (Pan-European Game Information) en kan bijvoorbeeld 18+ zijn in het geval van datingapps of andere applicaties met content die niet geschikt is voor jonge doelgroepen.

Ga voor extra veiligheid met deze andere tips