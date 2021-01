In de Play Store kun je je downloadvoorkeur instellen, zodat apps bijvoorbeeld enkel nog via wifi binnengehaald mogen worden. In deze tip laten we zien hoe het werkt.

Downloadvoorkeur Play Store instellen

In de Play Store kun je je downloadvoorkeur instellen. Dat betekent dat je aan kunt geven of de digitale winkel apps enkel via wifi, of ook via het mobiele netwerk mag downloaden. Een handige aanpassing, want apps kunnen behoorlijk groot zijn.

Je hebt drie opties:

Via elk netwerk : De Play Store maakt gebruik van elk beschikbaar netwerk. Ben je verbonden met wifi, dan worden apps via wifi gedownload. Anders gebruikt de Play Store je mobiele verbinding en gaan de MB’s van je databundel af.

: De Play Store maakt gebruik van elk beschikbaar netwerk. Ben je verbonden met wifi, dan worden apps via wifi gedownload. Anders gebruikt de Play Store je mobiele verbinding en gaan de MB’s van je databundel af. Alleen via wifi : Apps worden alleen gedownload als je verbonden bent met wifi.

: Apps worden alleen gedownload als je verbonden bent met wifi. Altijd vragen: De Play Store zal voor het downloaden van elke app vragen of je het direct wil downloaden over elk beschikbaar netwerk, of dat er gewacht moet worden tot er een wifi-verbinding beschikbaar is.

Om deze instellingen te vinden, doorloop je de volgende stappen:

Open de Play Store op je telefoon; Open het menu door op drie streepjes linksboven te tikken; Kies voor ‘Instellingen’; Onder het kopje ‘Algemeen’ vind je ‘Downloadvoorkeur voor app’.

Standaard staat de optie op ‘Via elk netwerk’ en kan de Play Store dus ook apps downloaden over het mobiele netwerk. Heb je niet zo’n grote databundel? Pas de voorkeur dan aan naar ‘Alleen via wifi’. Dat is een makkelijke manier om MB’s te besparen.

Pas op: Deze instelling geldt niet voor app-updates. Vlak onder het kopje ‘Downloadvoorkeur voor app’ staat in de Play Store ook ‘Apps automatisch updaten’. Hier kun je aangeven dat ook app-updates enkel via wifi gedownload moeten worden.

Play Store-abonnementen bijhouden

Naast de app-downloads is het ook goed om de abonnementen bij te houden die je afsluit in Googles app-winkel. Lees meer in onze tip over het beheren en stoppen van Play Store-abonnementen.

