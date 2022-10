Dit kun je met twee keer tikken op de achterkant van je Google Pixel

Heb je een Google Pixel op zak, dan moet je deze handige functie zeker eens uitproberen. Met een dubbeltik op de achterkant van je toestel start je namelijk apps, maak je screenshots of zet je de zaklamp aan of uit.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Verborgen, maar handig: dubbeltik op Google Pixel

Tik je twee keer op de achterkant van je Google Pixel dan gebeurt er standaard helemaal niks. In de instellingen is er echter een fijne functie in te schakelen, waarmee je een actie koppelt aan zo’n dubbeltik. Het werkt op meerdere Pixels en wij hebben het onder andere getest op de Google Pixel 5, Pixel 6 Pro en natuurlijk de Pixel 7 en 7 Pro.

Je kunt er bijvoorbeeld snel een screenshot mee maken of een specifieke app opstarten. Ook het in- en uitschakelen van de zaklamp is mogelijk of media bedienen. Heb je een recente Pixel op zak, pak die er dan even bij en volg dit stappenplan:

Open de instellingen en tik op ‘Systeem’; Scroll naar ‘Gebaren’ en tik bovenaan op ‘Snel tikken om acties te starten’; Zet het schuifje aan en kies welke functie jij graag wil gebruiken.

Je kunt ook kiezen om een app te openen door twee keer op de achterkant te tikken. Klik daarvoor even op het tandwieltje en kies de applicatie waarvoor je dat wil doen.

Het kan zo zijn dat de actie te snel wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld als je het toestel alleen oppakt. Je kunt de intensiviteit van de twee tikken wat verhogen, door onderaan in het scherm het vinkje ‘intensievere tikken vereisen’ aan te zetten. Andere snelle acties die je kunt gebruiken zijn het inschakelen van de digitale assistent, bijvoorbeeld Google Assistent. Het tonen van meldingen of het recente apps-menu openen behoort ook tot de mogelijkheden.

Meer tips op Android Planet

Dit is natuurlijk niet de enige handige tip die je kunt vinden op onze website. In onze tipsectie vind je honderden tips over smartphones, applicaties, gadgets en andere handigheidjes die je zeker kunnen helpen. Heb jij nou nog een handig weetje dat ontbreekt? Mail ons dan even op redactie@androidplanet.nl, dan gaan we aan de slag!