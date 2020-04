E-sim: je hebt er vast weleens van gehoord. Wat betekent de opvolger van de fysieke simkaart en wat hebben smartphonegebruikers eraan? Tijd voor een overzicht.



Wat is e-sim?

E-sim is een afkorting van ’embedded sim’, en is in het leven geroepen om als opvolger te dienen voor de wereldwijd gebruikte plastic simkaart. Een e-sim doet in feite hetzelfde, maar zit ingebouwd in je telefoon. Het kaartje bevat alle gegevens die je toestel nodig heeft om verbinding te maken met een netwerk. De ingebouwde simkaart is gemaakt door GSMA, een overkoepelende organisatie voor smartphoneproviders wereldwijd.

Uit een rondvraag van Android Planet onder providers en smartphonemakers blijkt dat de meeste partijen nog geen concrete plannen voor e-sim hebben. In Nederland kun je vooralsnog alleen bij T-Mobile en Simyo virtueel bellen. En zelfs als je hier klant bent is dit nog een absolute waarheid, want vooralsnog werkt T-Mobile e-sim alleen op Pixel-smartphones van Google. Simyo heeft daarentegen alleen e-sim-ondersteuning voor Apple-telefoons.

Mogelijk moeten er eerst meer smartphones met e-sim-ondersteuning uitkomen voordat de opvolger van het fysieke kaartje gemeengoed wordt. Aan de andere kant nemen fabrikanten misschien juist een afwachtende houding aan omdat providers nog geen concrete plannen hebben. Hoe dan ook: e-sim is nog geen gemeengoed in ons landje, zowel onder fabrikanten als providers.

Dit kun je ermee

De nieuwe simkaart heeft diverse voordelen. Ten eerste hoef je nooit meer op zoek naar een paperclip of ander tooltje om je kaart te verwisselen. Bovendien maakt e-sim een einde aan dualsim-smartphones, want dankzij het virtuele kaartje kun je meerdere abonnementen zonder over een tweede simkaart te hoeven beschikken. Hierdoor wordt ook overstappen naar een andere aanbieder doodeenvoudig.

Het is dan immers niet langer nodig om een andere kaart in je smartphone te steken. Je sluit simpelweg een abonnement af en laat de providers de rest doen. E-sim is dan ook met name uitstekend voor mensen die nu nog een privé- en zakelijk abonnement naast elkaar hebben. Ook wanneer je momenteel met twee telefoons rondloopt is het virtuele kaartje handig, want dan passen de twee telefoonnummers op één smartphone.

Daarnaast is de virtuele kaart sneller en veiliger dan een fysieke variant. Een e-sim kan immers niet gestolen worden en is gebonden aan een smartphone. Bovendien kunnen fabrikanten de ruimte die nu nog nodig is voor de fysieke simkaart voor iets anders gaan gebruiken, zoals bijvoorbeeld een grotere accu. Ook komt dit de stof- en waterdichtheid van smartphones mogelijk ten goede.

E-sim is dus handig voor smartphones, maar ook nuttig voor Internet of Things-toepassingen. Denk aan slimme brandmelders, koelkasten en lampen die straks via het mobiele netwerk te bedienen zijn. En laten we ook slimme horloges met Wear OS niet uitsluiten. Indien e-sim doorzet hebben we straks geen losse simkaarten nodig voor al deze ontwikkelingen, maar kun je gewoon virtueel verbinding maken.

Meer over e-sim

Wil je verder lezen over de nieuwe simkaart? Check dan onze rondvraag. We hebben onder meer KPN, T-Mobile, Tele2 en fabrikanten als Samsung, Huawei en OnePlus naar hun plannen gevraagd. Uit deze rondvraag blijkt dat de meningen over de opvolger van de fysieke smartwatch behoorlijk uiteen loopt. Samsung ziet e-sim vooral als kanshebber voor wearables, zoals haar eigen Galaxy Watch-horloges. Anderen, zoals LG, kijken vooralsnog de kat uit de bomen.

