Je telefoon oma- of opa-proof: dit is de eenvoudige stand (+video!)

Ga jij je oude telefoon doorgeven aan een ouder persoon? Of aan iemand anders die wellicht wat hulp kan gebruiken? Stel de eenvoudige stand in om het gebruiksgemak direct te verhogen.

De eenvoudige stand instellen: de voordelen

Een smartphone kan best intimiderend zijn als je niet zo technisch bent. Gelukkig zit er op de meeste toestellen een handige functie: de eenvoudige stand (ook wel eenvoudige modus genoemd). Het ligt een beetje aan je telefoon, maar vaak biedt deze modus voordelen als:

Grotere appiconen, pictogrammen, letters en knoppen; Meer contrast bij het toetsenbord, net als het eerste voordeel bedoeld voor betere leesbaarheid; Een overzichtelijker startscherm met minder apps en afleidingen; Vertraging van acties als het aanraken en vasthouden van het scherm. Net als voordeel drie moet dit onbedoelde acties zoveel mogelijk voorkomen; Hardere geluiden, handig voor wie niet meer zo goed hoort;

Zo stel je de eenvoudige modus in op je Samsung-telefoon: Ga naar de instellingen van je toestel; Zoek naar ‘Display’; Geen Samsung, maar een ander merk in je broekzak? Zoek dan naar het menu-item ‘Toegankelijkheid’ of iets vergelijkbaars. Tik vervolgens op ‘Eenvoudige stand’ en zet deze via het schuifje aan. Vaak staat er een korte beschrijving van wat er precies verandert in deze stand. Hier zet je de eenvoudige stand ook weer uit.

Niet alleen ouderen hebben profijt van de voordelen van de eenvoudige stand. Denk ook aan beginnende smartphonegebruikers, kinderen, of mensen met een visuele of motorische beperking. Misschien hoor je niet tot deze doelgroepen, maar wil je het toch zelf eens proberen om het verschil te ervaren.

