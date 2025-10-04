Eerste smartphone? Met onze 10 tips blijft je kind veilig

Je kind zijn of haar allereerste smartphone geven. Een spannend moment waar je vaak niet onderuit komt. Wij hebben een heleboel tips voor een veilig smartphonegebruik van je kleine.

Kinderen al jong aan de smartphone

De gemiddelde leeftijd waarop kinderen in ons land hun eerste telefoon krijgen, is negen jaar. Ouders die dat nog wat te vroeg vinden, wachten meestal tot hun kind bijna 12 is. Maar hoelang je ook wacht, je kind zal toch ooit zelfstandig met een telefoon om moeten gaan.

Gelukkig kun je als ouders tegenwoordig de nodige maatregelen nemen op het gebied van veiligheid en privacy. Dat lijkt in eerste instantie misschien veel of moeilijk, maar geen zorgen. In dit complete artikel leggen we alles stap-voor-stap aan je uit.

Tip 1: Je kind veilig online: zo regel je dat

Met de komst van het internet is er een hele wereld opengegaan. Je kind gaat hier ongetwijfeld mee in aanraking komen. Zorg dus dat hij of zij veilig kan surfen zonder ongepaste content tegen te komen. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld met een VPN en antivirus-apps.

Openbare wifinetwerken: de gevaren

Wellicht vind je het zonde van je geld om een abonnement met veel mobiele data voor je kind aan te schaffen omdat er tegenwoordig veel plekken met openbare wifi zijn. Een logische gedachte, maar let wel op de eventuele gevaren van openbare wifi-netwerken.

Het gebruik van een VPN en het instellen van beperkte toestemmingen voor je browser zijn twee tips waarmee je kind veiliger gebruik maakt van openbare netwerken. Op Android Planet schreven we al eerder over veilig surfen op openbare wifi-netwerken.

Virusscanners en antivirus-apps

Virusscanners zijn ook een fijne hulp voor extra veiligheid. Want door een verkeerde telefoonomgang krijgen malware en virussen soms vrij spel. Schadelijke apps, tekstberichtjes en e-mails die jouw kind wellicht niet herkent, worden door een antivirus-app vaak wel goed herkend.

Meer weten? Neem dan een kijkje tussen de beste antivirus-apps voor Android.

Tip 2. Weet welke apps gebruikt worden

Een vraag die wellicht bij je leeft wanneer je kind voor het eerst een smartphone heeft: hoe kan ik zien welke apps (veel) worden gebruikt? Dat is een terechte vraag. Installeer ze samen met je kind, zodat je weet wat er op het toestel staat.

Inzicht in appgebruik

Vraag ook eens uit interesse welke apps je kind zoal gebruikt en hoelang. Die info kun je zelf overigens ook achterhalen:

Open de ‘Instellingen’ van de telefoon; Scrol naar ‘Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht’; Hier vind je allerlei gegevens per app.

Veilige chatapps

Verdiep je in veilige chat-apps voor je kind, waar de kans zo klein mogelijk is dat hij of zij met vreemden in contact komt. Een goed voorbeeld hiervan is Kinzoo Messenger.

Kinzoo: Kindveilige Messenger Kinzoo Technologies Inc. 8.8 (9.018 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Deze kindvriendelijke berichten-app maakt – in tegenstelling tot WhatsApp, Signal en Telegram – geen gebruik een mobiel telefoonnummer. Hierdoor kunnen gebruikers alleen veilig videogesprekken voeren en berichten sturen naar bekenden die ze zelf willen toevoegen, bijvoorbeeld familieleden en vrienden.

Tip 3: Zorg voor extra privacy

In veel apps kun je simpel extra instellingen aanpassen die direct voor meer privacy zorgen. Een goed voorbeeld hiervan is WhatsApp. Daar schreven we eerder al meerdere artikelen over. Ga snel aan de slag met deze drie belangrijke tips:

Maar ook de algemene instellingen van je telefoon bevatten veel opties om de privacy te verbeteren.

Machtigingen beheren

Zo is het verstandig om in kaart te brengen welke apps allemaal toegang hebben tot je locatie, microfoon en camera. Dat gaat zo:

Ga naar ‘Instellingen’ en scrol naar ‘Apps’; Tik op de app waarvan je de machtigingen wil zien; Onder ‘Machtigingen’ stel je gemakkelijk in wat je wel of niet wil toestaan.

Let wel op: voor de correcte werking van sommige apps is het noodzakelijk dat toestemming tot locatie of camera is toegestaan.

Goede beveiliging vergrendelscherm

En zorg dat je kind kiest voor een sterke pincode, patroon of wachtwoord om het scherm te ontgrendelen. Dus niet zomaar “0000”, want dat is gemakkelijk te raden. Zo wordt ongeoorloofd toegang krijgen tot het toestel een stuk lastiger.

Tip 4: Maximale schermtijd instellen

Wist je dat de gemiddelde Nederlander dagelijks bijna drie uur op zijn of haar smartphone zit? Om daar flink in te snijden, kun je een maximale schermtijd instellen op het toestel van je kind. Dat kan voor apps specifiek, maar ook voor de volledige tijd op de telefoon.

Het werkt als volgt:

Open de instellingen-app op je smartphone; Ga naar ‘Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht’; Bij ‘Doel schermtijd’ stel je in hoelang je kind dagelijks op zijn of haar telefoon mag. Gaat hij of zij over de ingestelde limiet, dan komt er een waarschuwing in beeld; Een andere optie bij ´Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht´ is het instellen van een maximale schermtijd per app. Dat doe je bij ´App-timers’.

Extra optie hierbij is dat apps tijdelijk worden geblokkeerd bij het overschrijden van de door jou ingestelde limieten. Handig bijvoorbeeld om te voorkomen dat je kinderen te lang op social media zitten.

Tip 5: AI: leuk en nuttig, maar gebruik het verstandig

AI is helemaal hot en happening. Kinderen van nu weten niet beter dan dat je ChatGPT bijna overal voor kunt gebruiken. En dat je gemakkelijker dan ooit AI-afbeeldingen genereert via apps als Dall-E of Nano Banana. Maar die bijna oneindige mogelijkheden, onder andere met Gemini, zijn helaas niet zonder gevaren.

Mocht je nog niet weten wat Gemini is, let dan op. Gemini is een door Google ontwikkelde AI-assistent. Hiermee kun je onder andere chatten, maar Gemini kan ook teksten voor je schrijven en afbeeldingen voor je maken.

Omdat gebruik van Gemini mogelijk kan leiden tot ongepaste content voor jouw kind, heeft Google een speciale versie van Gemini ontwikkeld. Die versie is (nog) zeker niet perfect, maar hij heeft wel strengere beperkingen.

Tip 6: Bereikbaarheid en locatie-info

In geval van nood wil je natuurlijk dat je kind jou altijd kan bereiken, en andersom. Zorg daarom dat er bepaalde nuttige telefoonnummers opgeslagen zijn die ze snel kunnen bellen. Denk bijvoorbeeld aan een huisarts.

Het kan ook handig zijn om te weten waar je kind is, door middel van de locatiegegevens op zijn of haar smartphone. Toch is het niet verstandig om locatiegegevens altijd aan te hebben staan. Daar komen namelijk mogelijke risico’s bij kijken.

Let op de locatiegegevens

Wanneer je deze gegevens standaard aan hebt staan, bestaat de kans dat je locatie ook wordt gedeeld met ongewenste apps. En dat je wil je niet. Beperk de risico’s door alleen bepaalde apps toegang tot de locatiegegevens te geven. Een andere tip is om de locatiegegevens te beperken tot een geschatte locatie in plaats van het precieze adres.

Dat werkt zo:

Ga naar ‘Instellingen’ en kies voor ‘Locatie’; Ga naar ‘Locatienauwkeurigheid’ en schakel dit uit.

Track-app: veilig alternatief

Een alternatief is het installeren van een track-app. Zo ben je altijd op de hoogte van waar je kind zich bevindt. Een betrouwbare app hiervoor is Family Locator. Door deze app op de smartphone van je kind en je eigen toestel te installeren, blijf je real-time op de hoogte van zijn of haar locatie.

Na het installeren van ‘safe zones’, zoals school of jullie eigen huis, herkent de app wanneer deze plekken verlaten worden. Hier krijg je dan een melding van. Ook wordt er een logboek bijgehouden, waardoor je ook tot enkele dagen terug nog inzicht hebt in de plekken waar je kind is geweest.

Familie Locator: Locatie App Simple Design Ltd. 8.6 (10.913 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Live locatie delen

Wil je dat je kind zijn of haar locatie (tijdelijk) met jou deelt? Wij hebben de 4 beste manieren om de locatie te delen op een rijtje gezet.

Tip 7: ‘Ouderlijk toezicht’ instellen

Ook een erg belangrijke tip. Want door dit goed in te stellen, voorkom je voor een groot gedeelte dat je kind in contact komt met ongepaste content (zoals seksuele afbeeldingen).

Ongepaste apps blokkeren

Toegang tot ongepaste apps beperken gaat simpel via Ouderlijk toezicht. Lees hier hoe je Ouderlijk toezicht instelt. Maar dat is lang niet de enige functie. Want je stelt ook gemakkelijk een daglimiet in en houdt de controle over de in-app aankopen van je kind.

In-app aankopen beperken

Bijkomend voordeel van Ouderlijk toezicht, is dus dat je de regie houdt over in-app aankomen. Zo kan je kind niet per ongeluk (of expres) allerlei dure aankopen in een game doen met jouw creditcard.

In-app aankopen zijn bijvoorbeeld virtuele spullen in games (zoals outfits of wapens), die met echt geld betaald moeten worden. Kinderen worden sterk verleid om continu deze in-game aankopen te doen. Om je kind zoveel mogelijk daartegen te beschermen, schreven we een uitgebreid artikel over hoe om te gaan met in-app aankopen.

Tip 8: Je oude toestel doorgeven? Let hierop!

Van het recyclen van elektrische apparaten als smartphones en tablets zijn we bij Android Planet natuurlijk groot voorstander. Maar weet wel wat de eventuele risico´s zijn. Iedere smartphone krijgt namelijk tot een bepaald aantal jaar na de releasedatum updates op het gebied van software en veiligheid.

Check daarom goed tot hoelang deze updates nog gegarandeerd zijn. We kunnen ons voorstellen dat je een toestel van 3 tot 5 jaar oud nog prima kunt doorgeven aan je kind. Daarom zie je hier van enkele populaire Android-modellen uit 2020, 2021 en 2022 tot hoelang deze door de fabrikant van updates worden voorzien:

Google Pixel 6 en 6 Pro ⮕ veiligheidsupdates gegarandeerd tot oktober 2026

Google Pixel 7 en 7 Pro ⮕ veiligheidsupdates gegarandeerd tot oktober 2027

Samsung Galaxy A53 ⮕veiligheidsupdates gegarandeerd tot 2027

Samsung Galaxy S22 en S22 Ultra ⮕veiligheidsupdates gegarandeerd tot 2027

Staat jouw telefoon er niet bij? Doe dan dit:

Check voor de zekerheid eerst welk model telefoon je hebt. Daarvoor ga je naar ´Instellingen´; Scrol naar beneden en tik op ‘Info toestel’ of ‘Over de telefoon’; Je vindt hier de productnaam.

Vervolgens kun je de productnaam op Android Planet opzoeken voor uitgebreide info over de beveiligingsupdates. Dat is een fluitje van een cent:

Ga naar de specifieke pagina van je toestel. Je vindt ‘m ongetwijfeld in dit overzicht; Zoek naar de ‘Specs’ en klik hierop; Onder het kopje ‘Besturingssysteem en updatebeleid’ staat ‘Beveiligingsupdates tot’.

Tip 9: Een betaalbare eerste smartphone

Wil je zeker zijn van een lange periode aan updates op de smartphone van je kind? Denk dan eens aan een gloednieuwe telefoon. Want wist je dat je daar echt niet direct de hoofdprijs voor hoeft te betalen? Wij hebben een overzicht van de beste Android-smartphones onder de 200 euro voor je.

Alternatief: ga voor een smartwatch of gps-horloge!

Wil je dat je kind altijd goed bereikbaar is en dat je ook nog eens de optie hebt om de locatie van je kind te kunnen volgen? Denk dan eens aan een smartwatch! Die zijn vaak voordeliger dan een smartphone.

Bijkomend voordeel is dat je een horloge minder snel vergeet. Kwestie van ’s ochtends om de pols doen en ’s avonds weer af. Een telefoon zou je sneller kwijt kunnen raken.

Ook de kans op diefstal is bij een telefoon hoger. En omdat we allemaal weten hoe verstrooid of afgeleid kinderen soms kunnen zijn, is het handig om extra maatregelen te nemen. Maar met onze tips tegen diefstal gaat je kind een stuk geruster op pad.

Bovenstaande voordelen heb je overigens ook bij een gps-horloge, een alternatief voor een smartwatch.

Tip 10: Ga het gesprek aan

Het blijft een lastige kwestie: wanneer is mijn kind klaar voor de eerste smartphone? Vaak heb je wel een vermoeden, maar ga het gesprek eens aan. Zeker als je kind er al een tijdje om ‘zeurt’. Waarom wil hij of zij een smartphone? Omdat vriendjes er ook een hebben of om een andere reden?

Feit: er is een richtlijn over gezond schermgebruik van de Rijksoverheid. Hierin staat staat dat een smartphone vanaf groep 8 wordt aangeraden, maar het gebruik van social media pas vanaf 15 jaar.

Ook als je eenmaal de stap gezet hebt en je kind een smartphone hebt gegeven, is het belangrijk om in gesprek te blijven. Toon interesse in het smartphone-gebruik van je kind. Zeker in deze tijd van nepnieuws en phishing komt er van alles op hun pad. Hierdoor houd je altijd een vinger aan de pols en weten ze dat ze bij je terecht kunnen met hun vragen of zorgen.

Wanneer eerste smartphone voor je kind?

Op welke leeftijd vind jij jouw kind(eren) klaar voor een smartphone of smartwatch? En wat vind jij daarbij belangrijk? Deel jouw ervaringen met andere ouders en met ons. We zijn benieuwd.