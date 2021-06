EURO 2020: Zo zet je het speelschema van het EK 2021 in je agenda

EURO 2020 staat op punt van losbarsten! Wie niets wil missen kan het best het EK-speelschema toevoegen aan haar of zijn online agenda. In dit artikel laten we zien hoe het werkt.

EK speelschema in je agenda zetten

Het heeft even geduurd, maar het EURO 2020 gaat in 2021 dan eindelijk van start. Op 11 juni om klokslag 21:00 uur wordt er afgetrapt. De nationale elftallen gaan vervolgens heel veel voetballen en onderling uitvechten wie de beste van Europa is. Op 11 juli weten welk land dit wordt.

Met zoveel wedstrijden voor de boeg kan het best lastig zijn om overzicht te behouden. Wij raden daarom aan om het speelschema van het EK 2021 gewoon in je online agenda te zetten. Je hebt zo een goed overzicht van alle wedstrijden die Nederland (of het land dat jij aanhangt) gaat spelen.

Zo werkt het

Het werkt simpel. Stap 1 is het downloaden van het EK-speelschema. Dat doen we via de officiële website van de UEFA. Je maakt hierbij een zogeheten ics-bestand aan. Online kalenders kunnen zulke bestanden lezen waardoor de speeldata automatisch in je agenda opduiken. Op je telefoon werkt dit het makkelijkst:

Ga op je smartphone of naar de website van UEFA; Tik linksboven op ‘Add to calendar’; Zet een vinkje bij de landen die je in je kalender wil terugzien (je kunt natuurlijk ook alles aanvinken) en druk op ‘Add to calendar’; Vervolgens kun je je e-mailadres achterlaten zodat UEFA je berichten kan sturen, maar je kunt ook gewoon op ‘Skip’ tikken; Kies in het ‘Openen met’-venster jouw agenda-app en volg de aanwijzingen op het scherm.

Als het goed is, zie je de speeldata nu in de agenda verschijnen. Wedstrijden die in het verleden zijn gespeeld, laten ook de uitslag al zien.

Computer: EURO 2020 schema in Google Agenda zetten

Heb je bovenstaande stappen met een computer gevolgd? Dan moet je het ics-bestand (waarin het EK speelschema staat) handmatig toevoegen aan jouw agenda-app naar voorkeur. Hoe dit precies werkt verschilt per online kalender, maar hieronder leggen we uit hoe je dit doet met Google Agenda:

Kopieer de link (naar het ics-bestand) uit de laatste stap van het vorige schema; Open jouw Google Agenda in de browser; Tik op het tandwiel-icoon rechtsboven in het scherm en kies ‘Instellingen’; Selecteer ‘Via URL’ onder het kopje ‘Agenda toevoegen’; Plak de gekopieerde link in het venster onder ‘Via URL’ en druk op ‘Agenda toevoegen’.

En dat was het: het EURO 2020-speelschema staat nu in je agenda! Je kunt bovenstaand trucje vaker herhalen, bijvoorbeeld op het moment dat duidelijk is wie er in de kwart of halve finale staat. Op zoek naar meer? We hebben meer handige EK 2021-artikelen geschreven:

