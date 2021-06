EK Voetbal: zo kijk je alle wedstrijden op je Android-telefoon

EURO 2020 gaat bijna van start en aanstaande zondag (13 juni) speelt het Nederlands elftal al zijn eerste wedstrijd. Wil je de wedstrijden van het EK ook op je smartphone kijken? Dit is hoe je dat doet.

EK Voetbal kijken op je smartphone

Voetballiefhebbers hebben er lang naar uitgekeken en vanavond is het eindelijk zover: de start van het EK Voetbal. Om 21.00 uur trappen Turkije en Italië af met de eerste wedstrijd en vervolgens nemen een maand lang de beste Europese landen het tegen elkaar op. Ook Nederland is van de partij en begint zondagavond tegen Oekraïne.

Je kan het EK Voetbal natuurlijk kijken op je televisie, maar het is ook heel makkelijk om een wedstrijdje mee te pakken op je Android-toestel. Hiervoor heb je alleen de NOS- of NPO-app nodig, want de uitzendrechten van EURO 2020 liggen bij de publieke omroep. In deze apps zie je straks livestreams van alle wedstrijden voorbijkomen en die kun je vervolgens direct op je toestel checken.

In de NOS-app kun je daarnaast terecht voor het laatste nieuws rondom het EK Voetbal. Ook handig: als je besluit om toch op het grote scherm te willen kijken, dan kun je met de NOS- of NPO-app de wedstrijden streamen naar je tv. Beide apps hebben Chromecast-ondersteuning ingebouwd, waardoor je alleen op het bekende Cast-icoontje hoeft te tikken (mits je verbonden bent met wifi) om te beginnen met streamen.

