Tip: zo maak je zelf een emoji-wallpaper op je Google Pixel

Heb je een Google Pixel-smartphone? Dan kun je vanaf nu gebruikmaken van een leuke functie: emoji-wallpapers. Daarmee stel je je eigen achtergrond samen die ook nog eens uniek is. In deze korte tip laten we het zien.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Emoji-wallpaper: maak er zelf een in enkele stappen

Elk kwartaal brengt Google een grote update uit voor zijn eigen Pixel-smartphones. Daarin zijn allerlei nieuwe functies toegevoegd en ook in juni zijn dat er weer heel wat. Je kunt onder andere aan de slag met een zelfgemaakte emoji-wallpaper vol met kleine figuurtjes, flitsende kleuren en een uniek patroon. Zo is elke achtergrond anders. Wil je aan de slag met zo’n zelf samengestelde achtergrond? Pak je Pixel er dan bij en volg de stappen hieronder.

Open de instellingen en tik op ‘Achtergrond en stijl’; Kies de optie ‘Achtergrond wijzigen’; Tik op ‘Emoji Workshop’; Tik op het grote plusteken en ga aan de slag.

Je kunt simpelweg drie keuzes maken, waarmee jij je unieke wallpaper creëert: emoji, patronen en kleuren. Je kunt in één achtergrond tot veertien verschillende emoji gebruiken, waarbij je keuze hebt uit alle bekende plaatjes er bestaan.

Zo kun je kiezen voor allerlei lachebekjes, maar ook dieren, voedsel, voertuigen of vormpjes zoals rondjes, hartjes of sterrenbeelden. Je kunt er ook voor kiezen om een bepaalde emoji vaker voor te laten komen, omdat ‘ie bijvoorbeeld een speciale betekenis voor je heeft.

Heb je alle emoji gekozen, dan is het tijd voor stap twee. Met ‘patronen’ heb je keuze uit vijf verschillende designs, waarbij je ook de grootte ervan kunt aanpassen. Zo kun je kiezen voor een willekeurig mozaïek, de vorm van een prisma of juist een strak design. Tot slot kun je ook nog eens kiezen tussen twintig verschillende kleurencombinaties.

Al met al levert dit unieke resultaten op die je direct kunt instellen als achtergrond op je startscherm, vergrendelscherm of allebei. Heb je een mooi plaatje gemaakt, dan kun je ‘m ook snel delen met wie je maar wil, zodat die persoon ook kan genieten van jouw creatie.

Ga jij deze functie gebruiken of kies je liever voor een gedownloade afbeelding als achtergrond of misschien wel een zelfgemaakte foto? Laat dat even weten in de reacties!

Laatste tips op Android Planet: