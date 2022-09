Energie besparen met je apparaten: alles over opladers, Chromecast en meer

We zoeken allemaal naar manieren om te besparen op de energierekening. Wist je dat je ook kunt besparen in de manier waarop jij je opladers, Chromecast en meer gebruikt? Lees nu onze tips om energie te besparen.

Energie besparen met je smartphone, Chromecast en meer

Met de stijgende prijzen voor gas en energie worden er steeds meer manieren gezocht om te besparen. Kleine aanpassingen kunnen nu namelijk voor een groot verschil in de rekening zorgen. Ook als je kijkt naar je apparaten.

Waarschijnlijk laad jij je smartphone dagelijks op, misschien heb je een Chromecast in je televisie hangen en staan er meerdere slimme speakers en schermpjes in je huis. In dit artikel geven we je tips over hoe je met deze apparaten zoveel mogelijk bespaart op je energie.

De oplader kan in het stopcontact blijven

Opladers laten we vaak gewoon in het stopcontact zitten. Dan scheelt toch net een extra handeling als je jouw smartphone wil opladen. Vroeger was dat echt niet slim, maar moderne opladers zorgen ervoor dat je dan niet onnodig energie verbruikt.

Laat je één oplader in het stopcontact? Dan kost je dat waarschijnlijk maar enkele euro’s per jaar. Wel kan het een verschil maken als je veel opladers in huis in het stopcontact laat zitten.

Haal je volle smartphone van de oplader

Smartphone-accu’s zijn tegenwoordig zo slim dat je ze ongestoord aan de oplader kunt laten hangen. Dat is nauwelijks nadelig voor de levensduur van de accu. Wel zorg je er zo voor dat je onnodig energie verbruikt. Als je toestel vol is, kun je deze daarom het beste van de lader halen.

Het kan bijvoorbeeld slim zijn om je smartphone voordat je gaat slapen op te laden en ‘s nachts uit of op vliegtuigstand te zetten. Dan heb je ‘s ochtends alsnog een vol toestel om de dag mee te beginnen.

Draadloos opladen is minder zuinig

Draadloze laders zijn ontzettend handig en we willen niet meer zonder. Als je echter maximaal wil besparen op je energierekening, heeft deze manier van laden niet de voorkeur. Draadloos opladen kost namelijk meer energie, omdat het minder efficiënt is. Dat merk je onder andere doordat je toestel warmer wordt als je deze draadloos oplaadt. Het duurt ook (veel) langer totdat het accupercentage op 100 procent staat.

Zet het volume van je slimme speakers lager en de microfoon uit

Slimme speakers zijn doorgaans behoorlijk zuinige apparaten, zeker die van Google. Er zijn echter duidelijke momenten waarbij het stroomverbruik stijgt: als de microfoon wordt gebruikt en als er muziek wordt afgespeeld. Je kunt er daarom voor kiezen om de microfoon uit te schakelen, zodat de speaker nooit hoeft te luisteren. De grootste winst qua energie behaal je echter door het volume zachter te zetten.

Zet de helderheid en het volume van van je Nest Hub lager

Het lijkt vreemd om een apparaat neer te zetten met een scherm dat in principe altijd aan staat, maar de Google Nest Hub is een verrassend zuinig apparaatje. Als je toch wil bezuinigen en je liever niet zonder het schermpje wil, is het slim om de helderheid te verlagen.

Als de helderheid van het scherm laag staat, heeft het apparaat minder energie nodig. En net als bij een Nest Audio of Nest Mini geldt ook voor een Nest Hub dat een lager volume minder energie kost. Daarnaast kun je in de instellingen van je Hub in de Google Home-app bij ‘Display’ instellen dat het scherm uitgaat na vijf minuten inactiviteit.

Zet je televisie uit met je Chromecast

Hoewel nieuwere versies van de Chromecast in het stopcontact moeten en dus niet meer via de tv stroom kunnen krijgen, zijn deze apparaatjes best zuinig. Toch kan de Chromecast helpen met energie besparen.

Als je televisie HDMI-CEC ondersteunt, kun je de Chromecast namelijk je televisie laten uitzetten. Je kunt dan zelfs de Google Assistent via je Nest-speaker gebruiken om de televisie uit te schakelen. Daarmee voorkom je dat de televisie onnodig lang aan staat, want dat kost wel energie.

Pas op met overschot

In dit artikel heb je meerdere keren langs zien komen dat verschillende apparaten, zoals opladers en slimme speakers, behoorlijk zuinig zijn. Het zet dus geen zoden aan de dijk als je één apparaat verwijdert. Toch kan het onopgemerkt best oplopen.

Dus als je in huis vijf opladers in het stopcontact laat, twee Nest Hub’s hebt staan, vijf slimme speakers gebruikt en een Chromecast in de televisie hebt zitten, dan tellen al die kleine bedragen toch al snel bij elkaar op. Pas dus op met een overschot aan apparaten in het stopcontact.

Zet je slimme apparaten in

Toch kun je slimme apparaten juist ook inzetten om te besparen. Denk bijvoorbeeld aan een slimme thermostaat, die automatisch lager gaat als er niemand meer thuis is – en slimme lampen die je vanaf een afstand uit kunt zetten als je het bent vergeten. Lees meer over hoe je met je slimme apparaten kunt besparen.

Langer met je accu doen

Natuurlijk kun je er ook aan denken om langer met de accu van je smartphone te doen, want dan hoef je de smartphone minder vaak op te laden. Wij hebben maar liefst twaalf tips om het langer met je smartphone-accu te doen. Daarnaast leggen we uit hoe je de accu in je smartphone op de juiste manier oplaadt.