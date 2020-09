“Hoe zit het met esim en IMEI?” Nu steeds meer telefoons geen fysiek simkaartje meer hebben, krijgen we deze vraag steeds vaker gesteld. In werkelijkheid verandert er maar weinig, zoals je in dit artikel kunt lezen.

IMEI vinden bij esim-telefoons: zo werkt het

De opvolger van de fysieke simkaart komt eraan. Esim is op dit moment voorbehouden aan een exclusief clubje dure Android-telefoons, zoals de Samsung S20 en Huawei P40, maar naar verwachting rolt het ingebouwde simkaartje de komende jaren breder uit.

Esim staat voor ’embedded simcard’ en zorgt ervoor dat je geen fysiek kaartje meer in je telefoon hoeft te stoppen om verbinding met een mobiel netwerk te maken. In plaats daarvan wordt de aansluiting bij KPN, Vodafone, T-Mobile, Tele2 of een andere provider gewoon vanuit het toestel opgezet.

Afgezien van het feit dat je straks dus geen ‘echt’ kaartje meer nodig hebt om te appen, bellen en sms’en, verandert er niet zoveel. Het IMEI-nummer, dé unieke identificatiecode van jouw telefoon, blijft dan ook gewoon hetzelfde. Toch krijgen we regelmatig de vraag voorgelegd hoe je op een esim-telefoon het IMEI-nummer achterhaalt. Hieronder bespreken we twee methoden.

Methode 1

Dit is waarschijnlijk de simpelste manier. Open de telefoon-app en voer de code *#06# in. Vervolgens verschijnt je IMEI-nummer (of nummers) in beeld. Dit ‘trucje’ werkt op nagenoeg alle Android-telefoons.

Methode 2

Krijg je het niet voor elkaar? Duik dan het instellingenmenu van je smartphone in, scrol naar beneden en kies ‘Over de telefoon’. Kies vervolgens ‘Status’ en als het goed is zie je hier de IMEI van je telefoon met esim staan. Omdat er veel verschillende Android-versies in omloop zijn, kunnen bovenstaande stappen iets afwijken.

De toekomst van Android

Net als de telefoonindustrie zit ook Android Planet nooit stil. De hele maand september focussen we daarom op een speciaal thema: de toekomst van Android. Wat komt er na de telefoon? En hoe moet het nu verder met tablets? Blijft Android überhaupt wel bestaan, of heeft Google andere plannen?

