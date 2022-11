(Extreme) batterijbesparing: zo pers je alles uit de accu van je Pixel-telefoon

Is de batterij van je Google Pixel-telefoon bijna leeg en ben je voorlopig niet in de buurt van een stopcontact? Dan kan de Batterijbesparing-functie uitkomst bieden.

(Extreme) batterijbesparing op je Pixel-telefoon

De Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro, die ook officieel in Nederland te koop zijn, gaan op een volle accu zonder problemen de hele dag mee. Maar, soms gebruik je je Pixel-smartphone intensiever en loopt het accupercentage harder achteruit. Zeker als je dan niet in de buurt bent van een stopcontact, kan het zomaar zijn dat je te snel zonder stroom komt te zitten.

Het is dan handig om gebruik te maken van de accubesparende modus op je Pixel-telefoon, die Google ‘Batterijbesparing’ noemt. Er is ook een ‘Extreme batterijbesparing’-optie voor als je echt nog maar een paar procent stroom over hebt. De functie vind je in de instellingen en kun je activeren door het stappenplan hieronder te volgen.

Open de instellingen op je Google Pixel en ga naar ‘Batterij’; Je ziet vervolgens een aantal opties verschijnen. Tik op ‘Batterijbesparing’ en zorg dat het schakelaartje goed staat. De accubesparende modus wordt direct geactiveerd. Het is ook mogelijk om een planning in te stellen voor Batterijbesparing. Hierbij kun je kiezen voor een planning gebaseerd op je gebruik, of als de accu onder een specifiek onderdeel duikt.



Kies er bijvoorbeeld voor om de Batterijbesparing-functie automatisch in te schakelen als je telefoon nog maar 10, 15 of 20 procent batterij heeft. Zo vergeet je nooit om de feature te activeren en gaat je telefoon net iets langer mee.

De ‘Extreme batterijbesparing’ is iets ingrijpender. Als je deze optie activeert, wordt wifi uitgeschakeld en verversen apps niet meer automatisch op de achtergrond. Ook kunnen de prestaties van je Pixel-toestel worden teruggeschroefd, zodat het minder energie verbruikt. Handig is dat je wel een aantal essentiële apps kan instellen, die je – ook kan gebruiken als Extreme batterijbesparing aan staat.

Meer over de Google Pixel 7 (Pro)

De Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro hebben een adviesprijs van respectievelijk 649 en 899 euro. Daarmee bieden ze een prima prijs-kwaliteitverhouding in het hogere segment. De smartphones draaien immers op een snelle chip, hebben mooie oled-schermen en schieten uitstekende foto’s.

In onze uitgebreide review van de Google Pixel 7 (Pro) lees je wat we bij Android Planet van de smartphones vinden. Kijk je liever? Check dan zeven leuke weetjes over de toestellen in de video hieronder.