Wil je al je Facebook-berichten in één keer verwijderen? Dat kan! In dit artikel leggen we uit hoe je met een paar tikken al je bijdragen verwijdert, of verbergt.



Facebook-berichten in één keer verwijderen doe je zo

De nieuwe functie wordt gefaseerd uitgerold naar gebruikers van de Facebook-app. Het kan dus eventjes duren voordat Activiteiten Beheren, zoals de functie heet, voor jou beschikbaar is.

Facebook-berichten verwijderen op je Android-telefoon doe je zo:

Open de Facebook-app op je Android-smartphone; Tik op het instellingenmenu rechtsboven in het scherm, herkenbaar aan de drie streepjes; Druk op je profielfoto en tik op de drie puntjes naast ‘Toevoegen aan verhaal’; Selecteer ‘Activiteitenlogboek’ en tik op de Facebook-berichten die je wil verwijderen; Bevestig je keuze(s).

De filters bovenaan het scherm helpen bij het zoeken naar berichten die je wil verwijderen, of verbergen. Je kunt bijvoorbeeld zoeken naar bijdragen uit een bepaald jaar, of berichten waarin bepaalde mensen worden genoemd. Zodra je deze verwijdert, komen ze in een prullenbak terecht. Hier blijven de berichten 30 dagen staan, waarna ze definitief gewist worden. Ook kun je berichten verbergen. Hierdoor kun jij de posts nog wel zien, maar anderen niet.

Dankzij de nieuwe functie kun je dus met een paar tikken op de knop vrijwel je hele geschiedenis op Facebook wissen. Hiervoor moest je berichten, likes en tags (wanneer iemand jouw naam onder een foto of video noemt) los van elkaar verwijderen. Dat stuk voor stuk controleren van berichten kost een hoop tijd, helemaal wanneer je al jarenlang op Facebook zit.

Meer over Facebook

De afgelopen jaren komt Facebook vaak negatief in het nieuws, onder meer vanwege privacyproblemen en datalekken. De redactie van Android Planet heeft daarom een gids gemaakt om je privacy op Facebook te verbeteren.

Hierin leggen we uit welke stappen je kunt nemen om minder data aan het sociale medium af te geven. Ben je helemaal klaar met de app? Check dan ons artikel over het verwijderen van je Facebook-account, waarin we stap-voor-stap uitleggen hoe je vaarwel zegt tegen Facebook.