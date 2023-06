Filmische achtergrond instellen op je Google Pixel: zo doe je dat

Het is sinds kort mogelijk om een filmische achtergrond in te stellen op je Google Pixel-smartphone. Daarmee geef je een wallpaper veel meer diepte.

Filmische achtergrond op Google Pixel-telefoons

Google voegt geregeld nieuwe functies toe aan zijn Pixel-smartphones. Zo kun je voortaan emoji-wallpapers maken, waarmee je simpel en snel een unieke achtergrond creëert. Ook nieuw zijn de zogeheten ‘filmische achtergronden’, die Google aankondigde tijdens I/O 2023.

Hierbij verander je een normale foto tot een 3D-foto, waarbij de voorgrond duidelijk van de achtergrond wordt gescheiden. Als je een filmische achtergrond hebt ingesteld, beweegt je wallpaper ook met je mee als je jouw smartphone een beetje kantelt. Wil je dit proberen? Volg de stappen hieronder.

Open de instellingen op je Google Pixel-telefoon; Ga naar ‘Achtergrond en stijl’ en tik op ‘Achtergrond wijzigen’; Kies vervolgens de foto die je als filmische wallpaper wil gebruiken; Voordat je op ‘Achtergrond instellen’ drukt, zie je rechts bovenaan een knopje met sterretjes; Druk op het knopje en zet het schuifje achter ‘Filmische achtergrond maken’ aan; Wacht eventjes totdat de foto is bewerkt en tik dan op ‘Achtergrond instellen’.

Heb je de stappen doorlopen? Dan heb je nu een fraaie achtergrond met een 3D-effect ingesteld. Hoe mooi het effect is, verschilt natuurlijk wel per foto. Probeer het daarom met verschillende kiekjes uit en kijk welk resultaat je het mooist vindt.

Let op: de ‘Filmische achtergronden’-feature is op dit moment alleen voor de Google Pixel 6 en nieuwer beschikbaar. Mogelijk komt de functie later ook naar andere telefoons, maar hier is helaas nog niets over bekend. Houd Android Planet in de gaten voor het laatste nieuws.

Emoji-wallpaper maken

Zoals gezegd is het ook mogelijk om een emoji-wallpaper te maken. Zo creëer je zelf een achtergrond met kleine figuurtjes, flitsende kleuren en een uniek patroon. Je hebt best wat opties en kan per wallpaper tot veertien verschillende emoji gebruiken. Ook leuk: emoji-wallpapers zijn ook gemakkelijk te delen met vrienden.

