Heb je een lange autorit voor de boeg? Dan is het belangrijk om jezelf, je partner of de kids onderweg te kunnen vermaken, bijvoorbeeld met Netflix of Videoland. Zo kun je films en series downloaden voor onderweg.

Films en series downloaden voor onderweg

Onderweg naar je vakantieadres heb je misschien geen internetverbinding op je telefoon of tablet. Gelukkig kun je bij vrijwel alle streamingdiensten films en series downloaden, zodat je ze offline kunt bekijken. Door dit voor vertrek te regelen heb je onderweg geen kind aan je kleine (of je wederhelft).

1. Disney Plus

Iron Man, Star Wars en Frozen: het aanbod van Disney Plus krijgt steeds meer vorm. De relatief nieuwe streamingdienst is leuk voor zowel jong en oud en heeft de exclusieve rechten voor het uitzenden van alles van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. Uiteraard kun je dit alles offline bekijken, zodat je geen internetverbinding nodig hebt:

Open de app van Disney Plus op je Android-telefoon; Zoek de documentaire, film of serie die je wil bekijken en tik op de titel; Druk op het download-icoon (pijltje naar beneden) zodat de knop verandert naar een vierkantje met daaromheen een rondje; Wacht totdat de download voltooid is.

2. Netflix

Netflix is dé populairste streamingdienst. De app beschikt over meer documentaires, films en series dan je ooit kunt kijken en bovendien komen er aan de lopende band titels bij. Heb je nog wat series op je lijstje staan die je deze vakantie wil kijken? Zo download je ze:

Open de Netflix-app op je telefoon; Zoek de titel die je wil kijken; Tik op het pijltje naar beneden en wacht totdat het downloaden afgerond is; Veel kijkplezier!

Gelukkig kun je maximaal 100 titels offline beschikbaar maken, dus waarschijnlijk zit je niet zomaar aan de limiet. Netflix zet de afgelopen jaren steeds overigens meer in op ‘smart downloads’, waarbij de streamingdienst uit zichzelf nieuwe afleveringen voor je klaarzet.

3. Amazon Prime Video

Prime Video van Amazon wordt steeds populairder. De dienst heeft enkele interessante titels in het aanbod zitten – waaronder Picard en The Grand Tour – en valt op dankzij zijn lage prijskaartje. Om Amazon Prime Video-films te downloaden heb je de Android-app nodig:

Zoek de film, documentaire of serie die je wil kijken uit; Tik op het download-tekentje en selecteer de gewenste kwaliteit; Wacht totdat de film is gedownload en je kunt beginnen met offline kijken.

Wil je een heel seizoen van een serie downloaden? Dat kan. Op de overzichtspagina van het betreffende seizoen zie je een knopje staan waarmee je kunt downloaden. Ook is het mogelijk om individuele afleveringen te downloaden. Hiervoor tik je op het download-pictogram naast de betreffende aflevering.

4. Videoland

Videoland is een Nederlands alternatief voor Netflix en biedt dan ook vooral producties van eigen bodem aan, zoals Mocro Maffia en The Bachelorette. Een groot gedeelte van deze titels kun je offline beschikbaar maken:

Open de app van Videoland op je Android-smartphone; Ga naar de titel die je wil downloaden en tik op het icoontje met de pijl naar beneden; Wacht totdat de download is afgerond.

Gedownloade films blijven 30 dagen in het Downloads-mapje bewaard, voor series verschillen de termijnen. Zodra je aan een video begonnen bent heb je 48 uur om deze af te kijken. Kijk je de film niet af? Dan verdwijnt ‘ie automatisch.

