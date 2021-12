Netflix krijgt nieuwe filters: zo werken ze

Netflix rolt een welkome update uit, waardoor je gebruik kunt maken van filters. Zo kun je nog gerichter de juiste film, serie of documentaire vinden. In deze tip leggen we je uit hoe die filters op Netflix precies werken.

Dit zijn de nieuwe filters in Netflix

De nieuwste update voor Netflix biedt weer handige mogelijkheden. Je kunt namelijk gebruikmaken van filters om de juiste content te vinden. De mogelijkheid om te filteren rolt geleidelijk uit, waardoor het even kan duren voordat je de opties ook op jouw toestel ziet. Heb je de update binnen, dan krijg je daarvan gelijk een melding te zien als je de applicatie voor het eerst opstart.

Netflix-filters gebruiken doe je via onderstaande stappen:

Tik rechtsboven op het filter-icoontje; of tik onderaan op de witte knop ‘filters’ Vul de filters in die jij belangrijk vindt; Start de film of serie op die je via deze manier gevonden hebt.

In het nieuwe menu vind je tal van mogelijkheden. Zo kun je makkelijk kiezen of je een film of juist serie wil zien en ook of het een Netflix Original moet zijn – of dat dit niet uitmaakt. Natuurlijk kun je ook genres kiezen die je wel of juist niet wil zien.

Zin in een oude film of juist een gloednieuwe? Handig is dan dat je ook het releasejaar kunt kiezen. Andere opties zijn in welke taal de content oorspronkelijk is gemaakt, of er ondertiteling aanwezig is en voor welke doelgroep het is. Dankzij deze mogelijkheden kun je dus weer wat sneller die juiste film of serie vinden.

Meer filters in de toekomst?

Wel zijn er wat ons betreft nog genoeg mogelijkheden om deze filters uit te breiden. Zo kun je (nog?) niet aangeven in welke resolutie het materiaal te zien is. Ook is het niet mogelijk om een tijdsduur van een aflevering of film te bepalen. Andere opties als kiezen welke acteur of actrice erin speelt of wie de regisseur is, zijn misschien wat teveel gevraagd, maar vooralsnog niet mogelijk.

Wat zou jij nog meer voor handige filters willen zien? Laat het even weten in de reacties!

