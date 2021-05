Tip: beveilig je Fitbit-account nu met tweestapsverificatie

Fitbit is begonnen met de uitrol van een extra beveiligingslaagje in hun app. Dankzij tweestapsverificatie wordt inloggen een stuk veiliger. Via enkele simpele stappen stel je het in en in deze tip leggen we uit hoe je dat doet.

Lees verder na de advertentie.

Beveiliging Fitbit: zo stel je tweefactorauthenticatie in

Fitbit is een grote speler als het gaat om wearables en miljoenen mensen dragen dan ook een fitnesstracker of smartwatch van het merk. Via de bijbehorende app kun je allerlei inzichten zien, zoals de gezette stappen, hoe je geslapen hebt of bijvoorbeeld je hartslag. Opvallend genoeg was er tot nu toe nog geen mogelijkheid om de inlog van de app extra te beveiligen.

Fitbit Fitbit, Inc. 7,2 (802.627 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Verschillende gebruikers van de app krijgen nu de mogelijkheid voorgeschoteld om tweefactorauthenticatie in te schakelen. Daarmee wordt een extra beveiligingslaagje aangebracht, zodat iemand die jouw toestel in handen heeft niet zo maar de Fitbit-app kan openen. Fitbit gebruikt hiervoor sms’jes, waarbij je dan een code ontvangt die je vervolgens in moet voeren.

Om tweefactorauthenticatie in te stellen in de Fitbit-app volg je deze stappen:

Pak je telefoon erbij en open de Fitbit-app; Vul je telefoonnummer in, in je Fitbit-account; Tik op je profielafbeelding en scroll naar ‘Accountinstellingen’; Stel daar ‘tweefactorauthenticatie’ in.

Elke keer dat je vervolgens in wil loggen in de app, krijg je een sms’je met een code die je ook moet invoeren. Voer je deze code een paar keer verkeerd in, dan wordt je Fitbit-account tijdelijk vergrendeld.

Meer over tweefactorauthenticatie

De nieuwe optie in de Fitbit-app is fijn, maar sms’jes zijn niet de meest veilige manier van dit type beveiliging. Kwaadwillenden kunnen gebruikmaken van sms spoofing, waarmee zo’n code achterhaald kan worden. Vervolgens loggen ze in op jouw account, zonder dat jij daar weet van hebt.



Er zijn ook verschillende speciale apps die je kunt installeren op je toestel om zogeheten 2FA-codes te genereren. Deze applicaties zijn een stuk veiliger om te gebruiken en laten je ook codes aanmaken voor diensten zoals Gmail of Slack. Enkele bekende apps zijn Authenticator van Google zelf, Authy of LastPass Authenticator.

Meer nieuws over wearables: