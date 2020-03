Fleeceware-apps lokken je naar binnen met een gratis proefperiode, maar hopen dat je vergeet het abonnement op te zeggen. Vervolgens brengen ze tientallen euro’s per week in rekening. Dit moet je weten over fleeceware.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Fleeceware herkennen, voorkomen en verwijderen op Android

Je downloadt een ogenschijnlijk simpele app, komt er na een paar dagen achter dat het programma weinig om het lijf heeft en besluit ‘m weer te verwijderen. Zodra je op je rekeningafschrift kijkt kom je erachter dat het programma wel tientallen euro’s in rekening heeft gebracht. Hoe kan dit?



Wat zijn fleeceware-apps?

Dat is in een notendop hoe fleeceware-apps te werk gaan. De makers lokken klanten door een gratis proefperiode aan te bieden, maar vermelden in de kleine lettertjes dat het betaalde abonnement automatisch ingaat indien men vergeet op te zeggen. Fleeceware bevindt zich daarmee in een juridisch grijs gebied en maakt gebruik van de welbekende kleine lettertjes.

Eind 2019 kwamen dit soort apps voor het eerst aan het licht. Cybersecurity-bedrijf Sophos publiceerde toen een onderzoek naar ruim twintig van dit soort apps. Hieruit bleek dat deze relatief simpele apps, zoals een qr-scanner of toetsenbord-app, in werkelijkheid dure abonnementen proberen te slijten. Fleeceware-apps maken hierbij gebruik van listige trucjes.

Lees ook: Bescherm je Android-smartphone tegen virussen met deze 4 tips

Zo ziet het eruit

Een voorbeeld verduidelijkt de boel. Neem nou een populaire horoscoop-app die meer dan tien miljoen downloads op zijn naam heeft. Direct na het opstarten wordt gevraagd of je de “Full Experience” wil ontgrendelen. Dit kost ‘slechts’ 55 euro per week. De simpele horoscoop-app kost jaarlijks dus 2860 euro.

Het listige hieraan is dat de app een proefperiode van drie dagen aanbiedt, maar dit pas halverwege de tekst vermeldt. Het valt dus niet op. Bovendien is bovengenoemd bedrag dus per week, terwijl veel andere (legitieme) apps vooral jaarprijzen tonen. Op een andere plek vermeldt de schimmige horoscoop-app de prijs weer per maand. De verwarring is hiermee compleet.

En dat is ook het geniepige aan fleeceware. Juridisch gezien liegen de makers niet. Evenmin dwingen ze je om op de abonneer-knop te drukken. Ook installeren de programma’s geen kwaadaardige software op je toestel zoals adware, malware en ransomware wél doen. Ze komen hiermee dus ‘gewoon’ door de filters van Play Protect en niet illegaal.

Hoe herken je fleeceware?

Voorzichtig zijn is dus het beste advies. Lees promotieteksten altijd aandachtig en controleer of de betaaltermijn per week, tweewekelijks, maandelijks of jaarlijks is. Ook is het verstandig om een blik te werpen op de reviews. Deze zijn vaak ontzettend jubelend, of ronduit negatief.

Deze tegenstelling wordt volgens Sophos veroorzaakt door het gegeven dat fleeceware-ontwikkelaars na lancering van hun applicatie een hoop (neppe) beoordelingen kopen. Hierdoor komt het programma in de ranglijsten van de Play Store terecht. Na verloop van tijd gaan ‘echte’ klanten ermee aan de slag, en die komen natuurlijk van een koude kermis thuis.

Je bent geflest: wat kun je doen?

Is er een flinke smak geld van je rekening afgeschreven? Dan ben je dat geld waarschijnlijk kwijt. Aangezien makers van fleeceware juridisch niet in overtreding zijn, kan Google meestal weinig voor je betekenen. Je bent immers zelf akkoord gegaan met de (belachelijke) voorwaarden.

Zorg er daarom voor dat je het abonnement per direct opzegt. Ga hiervoor naar de Play Store-app op je Android-smartphone, tik linksboven op de drie streepjes en kies ‘Abonnementen’. Selecteer vervolgens de betreffende fleeceware en druk onderaan het scherm op ‘Abonnement opzeggen’.

Het geld ben je jammer genoeg wel kwijt, maar je ontloopt zo in ieder geval de volgende termijn. Heb je het programma met je creditcard betaald? Neem dan contact op met hun klantenservice. Creditcardmaatschappijen kunnen deze bedragen soms terugvorderen. Hetzelfde geldt voor wanneer je via PayPal hebt betaald.

Ook interessant: Tip: zo beheer en stop je je Play Store-abonnementen

Beveilig je Android-toestel

Wil je meer weten over het beveiligen van je toestel? Check dan onze uitgebreide Android-beveiligingsgids. Hierin wordt stap-voor-stap uitgelegd hoe je je toestel zo veilig mogelijk maakt. Ook hebben we aparte uitlegartikelen over het verwijderen van malware en ransomware, naast adware twee andere veelvoorkomende ‘virussen’ op Android.