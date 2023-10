Tip: zo gebruik je subtielere flitsmeldingen in Android 14

Het is een handige toegankelijkheidsfunctie voor mensen met visuele of auditieve beperkingen: visuele notificaties. In Android 14 zijn deze zogenaamde flitsmeldingen uitgebreider en daarmee een stuk interessanter.

Flitsnotificaties uitgebreid op Android 14

Android 14 komt met een aantal handige nieuwe functies. Zo kun je achtergronden maken met kunstmatige intelligentie, betalen met gezichtsherkenning en je vergrendelscherm personaliseren. Een minder opvallende verbetering zijn de nieuwe flitsnotificaties.

Je kent de functie misschien al langer. Via de instellingen-app op je smartphone ga je naar ‘Meldingen’. Hier scrol je helemaal naar beneden totdat je ‘Meldingen met flits’ ziet staan. Klik hierop en door de schakelaar naast ‘Cameraflits’ over te halen, schakel je de functie in.

Krijg je nu een melding op je smartphone, dan seint de flitser op de achterkant van je telefoon twee keer. Heb je een auditieve of visuele beperking en hoor of zie je een reguliere melding niet goed? Dan kan dit een fijne manier zijn om meer nadruk te leggen op notificaties.

Scherm flits instellen doe je zo

Nieuw is de tweede functie, genaamd ‘Schermflits’. Door deze schakelaar om te halen gebeurt hetzelfde als bij de eerste instelling. Alleen seint je zaklamp op de achterkant niet, maar verschijnt er tweemaal een transparante kleur over je smartphonescherm. Dit valt dus meer op wanneer je je telefoon met het scherm naar boven hebt liggen.

Een groot voordeel van deze nieuwe flitsmeldingen in Android 14, is dat ze een stuk subtieler zijn. Zeker wanneer je je telefoon op tafel hebt liggen met andere mensen erbij. Deze zullen minder last hebben van een flits in hun gezicht en jij ziet alsnog duidelijk dat je een melding binnen hebt gekregen. Je stelt deze meldingen als volgt in:

Open de Instellingen-app; Kies voor ‘Meldingen’; Tik op ‘Meldingen met flits’; Klik op de schakelaar naast ‘Schermflits’ om de functie te activeren en pas eventueel de kleur aan.

Helaas is er niet veel te personaliseren aan de flitsmeldingen. Zo flitsen je scherm en zaklamp altijd twee keer. Ook kun je geen apps kiezen waarbij je specifiek geen flitsmeldingen wil. Daarom is het handig om vooraf goed je meldingen en notificaties op orde te hebben. Lees daarvoor ons uitgebreide tipartikel.

