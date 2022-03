6 handige Formule 1-apps en -tips voor je Android

De Formule 1-strijd van 2022 barst bijna los. Alles meekijken, weten wanneer de F1-races zijn of een poule starten met vrienden? Op Android Planet vind je de beste Formule 1-apps en tips, zodat je er helemaal klaar voor bent.

1. Formule 1 kijken met ViaPlay

Wil je elke training, kwalificatie én race kijken met Nederlands commentaar? Dan ben je vooralsnog gebonden aan de nieuwe (streaming)dienst ViaPlay. Met een heel nieuw en fris team wordt verslag gedaan vanuit de studio, maar ook vanuit de pits. Het bedrijf achter ViaPlay heeft namelijk de F1-rechten gekocht voor de aankomende jaren.

ViaPlay kost 13,99 euro per maand en biedt ook verschillende andere sporten, films, series en aanbod van andere diensten zoals Hayu en StarzPlay. Een abonnement afsluiten kan bij ViaPlay zelf, waarbij je ook enkele maanden korting krijgt.

Je kunt ook terecht bij veel internet- en televisieproviders. Ook daar betaal je tijdelijk een gereduceerd bedrag of kijk je zelf wat maandjes gratis. Interesse? Check dan de websites van onder andere KPN, VodafoneZiggo, T-Mobile of YouFone.

Viaplay Viaplay 6,2 (67.408 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Download de officiële Formule 1-app

In de Play Store vind je natuurlijk ook de officiële Formule 1-app, voor veel mensen dé bron als het gaat om F1-info. Je leest er het laatste nieuws over alles rondom de Grand Prix, maar ook schema’s en resultaten. Tevens krijg je analyses van experts, geschreven updates van elke raceronde en statistieken.

Formula 1® Formula One Digital Media Limited 8,4 (120.692 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Kijken via F1 TV

Heb je ook een abonnement op F1 TV, dan kun je trouwens allerlei live-data checken in de officiële Formule 1-app. Voor veel mensen is F1 TV echter hét middel om races, trainingen en wedstrijden te bekijken. In tegenstelling tot ViaPlay heb je vooralsnog geen beschikking over Nederlands commentaar; dat wordt later dit jaar toegevoegd.

F1 TV is al vele jaren de dienst om in de cockpit van Verstappen te klimmen of mee te rijden op de voorvleugel van Hamilton. Je kunt eindeloos wisselen tussen allerlei camera’s en standpunten. Tevens is het momenteel mogelijk om een gratis proefperiode van 7 dagen te starten, zodat je aanstaand weekend mooi alles meepakt.

F1 TV Formula One Digital Media Limited 5,6 (31.059 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Synchroniseer de racekalender met jouw agenda

Veel (van bovengenoemde) F1-apps hebben ook een race-kalender, zodat je altijd weet wanneer een kwalificatie, race of vrije training is. Misschien handig of juist niet. Wil je alles juist netjes integreren in je agenda-app op je smartphone? Surf dan even naar deze weblink.

Je kunt daar handmatig een bestandje aanmaken, dat je vervolgens importeert in je agenda. Je geeft even aan of en welke vrije training je mee wil pakken. Datzelfde geldt voor de kwalificaties, sprintraces en races. Tevens kies je hoe ver van te voren je een melding wil krijgen en je klikt op de groene knop: ‘haal de agenda op’.

Vervolgens heb je drie mogelijkheden om de nieuwe lijst met F1-afspraken te importeren. Dat kan voor je telefoon of computer, voor Google-agenda via een unieke weblink of als .ics-bestand om vervolgens handmatig in te laden waar je wil.

5. Toch Nederlands commentaar met Olav Mol

Olav Mol doet geen live verslag meer vanaf de racebaan, maar dat betekent niet dat we nooit meer naar hem kunnen luisteren. De Grand Prix Radio-app heeft een langverwachte update gekregen, die nu te downloaden is in de Play Store. Via de app kun je luisteren naar het commentaar van deze vedette zoals je gewend bent.

Fijn is dat er een slider aanwezig is, waarmee je de tijd aanpast. Zo kun je ‘m volledig synchroniseren met het beeld van een andere bron. Het is ook mogelijk om via de website te luisteren, waarbij de slider opnieuw aanwezig is. Luister je naar Gran Prix Radio via andere bronnen, denk er dan wel aan dat je het geluid niet kan synchroniseren met het beeld.

Grand Prix Radio Emixion 8,2 (354 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

6. Poule maken met Superbru

Een F1-poule maken hoort er stiekem ook een beetje bij en in de Play Store vind je tientallen geschikte apps. Eén van de aanraders is SuperBru. Je kunt het zo gek niet verzinnen of de sport is erin te vinden, waaronder natuurlijk Formule 1.

Per race voer je in wie er op welke plaats eindigt, wie de pole pakt of wie de snelste ronde rijdt. Je kunt tijdens de race ook nog aanpassingen doen, maar dat kost je sowieso punten. Poules zijn makkelijk aan te maken en ook kun je checken hoe jij hebt gescoord ten opzichte van alle Nederlanders, of zelfs alle spelers ter wereld.