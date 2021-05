Ben jij een fan van Formule 1? Je kunt de races via Ziggo bekijken, maar ook via de F1 TV-app. Vanaf nu is het bovendien mogelijk om Formule 1 met een Chromecast naar je televisie te streamen. Zo werkt het.

Zo kijk je Formule 1 op je Chromecast

Gaat Max Verstappen eindelijk het kampioenschap pakken of wordt het toch weer Lewis Hamilton? Het belooft een spannend seizoen te worden in de Formule 1. Als je een Pro-abonnement hebt, kun je alle trainingen en races live bekijken via de F1 TV-app. Voortaan is het ook mogelijk om de wedstrijden met een Chromecast naar je televisie te streamen. Je kiest zelf welke camera-feed je wil bekijken. Dit is hoe het werkt:

Open de F1 TV-app op je smartphone of tablet; Kies welke beelden je wil bekijken; Klik op het Casting-icoontje rechtsboven om de beelden naar je televisie te sturen; Na enkele seconden zal het beeld op je tv te zien zijn.

De kwaliteit van de streams in de F1 TV-app is bovendien verbeterd. Vanaf nu kijk je in 1080p-resolutie met maximaal 50 frames per seconde. Voorheen was dat slechts 25 fps. Later dit jaar moeten er ook officiële apps komen voor Apple TV, Android TV en Amazon Fire TV. Wanneer precies is helaas nog niet bekend.

F1 TV Pro is gratis voor Ziggo-abonnees

Om Formule 1 op je Chromecast te bekijken, heb je als gezegd een abonnement nodig op F1 TV. Dat is gratis voor Ziggo-abonnees, die de races natuurlijk ook gewoon op televisie kunnen volgen.

Zit je niet bij Ziggo? Dan betaal je 64,99 euro per jaar voor F1 TV Pro. Je kunt alle sessies op de baan live bijwonen en kijkt on demand naar de boardcamera’s tijdens alle Grand Prixs. Ook krijg je toegang tot 650 historische races en livestreams van de F2, F3 en Porsche Supercup.

