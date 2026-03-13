Zo kijk je Formule 1 met Nederlands commentaar in 2026

Colin Baak
13 maart 2026, 10:01
3 min leestijd
Formule 1 kijken in 2026? Dat is met de nieuwe regels spannender dan ooit. Je kunt kijken via verschillende platformen, maar hebt ook meerdere opties om te genieten van de races met Nederlands commentaar. Dit zijn je mogelijkheden!

F1 in het Nederlands: zo kijk je dat

Ben je een fervent F1-kijker de afgelopen jaren? Dan had je altijd verschillende opties, waarbij veel mensen kozen voor een abonnement bij Ziggo. Zo kon je elk raceweekend genieten van het spektakel met Nederlands commentaar van Olav Mol en Jack Plooij als razende reporters.

Inmiddels is dat heel anders door de komst van Viaplay in Nederland. Het bedrijf achter de dienst (Nordic Entertainment Group) is namelijk aan de haal gegaan met allerlei rechten voor onder andere Formule 1, maar ook voetbal en darts.

Hier kijk je Formule 1 in het Nederlands

Viaplay Viaplay via je provider F1 TV Grand Prix Radio

1. Kijken via Viaplay – eigen abonnement

Je kunt natuurlijk kijken via Viaplay en dat kan op verschillende manieren. De vanafprijs daarvoor bedraagt momenteel 14,92 euro per maand. Commentaar vanaf het circuit en de pit komt dan van Nelson Valkenburg, Melroy Heemskerk en Chiel van Koldenhoven. In de studio zijn onder andere Amber Brantsen, Rob Kamphues, Tom Coronel en Giedo van der Garde aanwezig.

2. Kijken via Viaplay – via je provider

Je kunt ook terecht bij veel internet- en televisieproviders voor Viaplay. Daar ben je duurder uit dan wanneer je zelf Viaplay zou afsluiten en betaal je standaard rond de 20 euro per maand, maar neem je ook ESPN Compleet bij Odido dan bespaar je 6,49 euro. Interesse? Check dan de websites van onder andere Odido, Ziggo, KPN, Delta en Youfone.

Heb je een televisie-abonnement bij Ziggo, Delta of Odido? Dan kun je ook gratis gebruikmaken van Viaplay TV, wat begin 2025 werd geïntroduceerd. Op dat televisiekanaal zie je samenvattingen of verschillende (live)shows omtrent de Formule 1. Voor 16,99 euro per maand krijg je toegang tot Viaplay TV Plus, waarmee je al het F1-geweld live kunt kijken. Let wel op dat je hiermee geen toegang krijgt tot het volledige Viaplay-aanbod.

3. Kijken via F1 TV

Je kunt ook al jaren genieten van alles wat F1 TV te bieden heeft. Kijk de hoofdstream of neem plaats in de cockpit van Verstappen, race mee op de voorvleugel van Hamilton of kies voor een bepaald camerastandpunt vanuit een helikopter. Nederlands commentaar is ook daar aanwezig, hiervoor wordt gebruikgemaakt van het Viaplay-duo. Een abonnement kost je 11,90 euro per maand. Er is ook een voordeliger abonnement van 3,99 euro per maand, maar hiermee kan je alleen terugkijken.

4. Grand Prix Radio van Olav Mol

De laatste optie is om te luisteren via Grand Prix Radio, de speciale app van de bekende Olav Mol. Hij heeft in 2025 de Nederlandse rechten weer in handen gekregen, zodat je live kunt genieten van zijn F1-commentaar. Hij is niet (altijd) fysiek aanwezig op de circuits, maar toch kun je genieten van zijn bekende uitspraken, weetjes en natuurlijk raceverslagen.

De app heeft een mogelijkheid om de stream van commentaar te synchroniseren met wat je op je televisie, laptop of telefoon ziet. Zo kijk je dus bijvoorbeeld via Viaplay of F1 TV, maar luister je niet naar het commentaar van die partijen.

Eventueel zou je een VPN af kunnen sluiten om alsnog de race live te kijken. Dit kost je enkele euro’s per maand en vervolgens zoek je een gratis livestream via de zender in een land waar het gratis uitgezonden wordt (Oostenrijk, Zwitserland, Luxemburg of België).

Je leest een artikel dat eerder op onze website is verschenen. We hebben de informatie bijgewerkt en het artikel opnieuw gepubliceerd.

