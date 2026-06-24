Foto kwijt op je smartphone? Met deze tip vind je hem terug

Je foto’s terugvinden kan soms een lastige opgave zijn. Gelukkig kun je met dit trucje het een stuk makkelijker maken.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Vermoeiende zoektocht

De komende tijd gaan we weer massaal op vakantie. Wanneer je lekker aan het genieten bent op jouw vakantiebestemming, dan wil je dit natuurlijk vastleggen voor later.

Alleen kan het terugvinden van die vakantiefoto’s soms een hele opgave zijn. Zeker als je fotogalerij gevuld is met duizenden of zelfs tienduizenden foto’s. Gelukkig is er een snelle manier om jezelf binnen een paar seconden naar je kiekjes te brengen.

Zoek niet op datum, maar op locatie

De meeste foto-apps sorteren afbeeldingen automatisch op de datum waarop ze zijn gemaakt. Als je Google Foto’s gebruikt, dan zijn je foto’s meestal gegroepeerd per dag, maand of jaar. En in de galerij van Samsung staan je recentste foto’s standaard bovenaan.

Dit is natuurlijk handig als je ongeveer weet wanneer je op vakantie bent geweest. Maar als je vakantie al een aantal jaar geleden is, dan wordt het toch vanzelf weer een zoektocht naar dat ene kiekje.

Wat veel mensen over het hoofd zien, is dat veel smartphones automatisch opslaan waar een foto is gemaakt. Daardoor kun je foto’s niet alleen op datum, maar ook op locatie terugvinden. Dat is vooral handig als je op zoek bent naar foto’s van een specifieke reis.

Niet elke afbeelding bevat locatiegegevens. Dit kan komen doordat de locatiefunctie was uitgeschakeld tijdens het maken van je foto of omdat je de foto die je zoekt via WhatsApp of social media hebt ontvangen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gemini maakt de zoektocht nog makkelijker

De afgelopen jaren is AI een steeds grotere rol gaan spelen bij het gebruik van je smartphone. Zo kan het ook meer orde in de chaos van je fotogalerij scheppen.

Als je niet helemaal meer weet waar de foto is gemaakt, maar je kunt de foto wel beschrijven, dan kan Google’s Gemini je vaak aardig op weg helpen.

Gemini heeft vaak al genoeg aan een paar vage omschrijvingen. Hij doorzoekt vervolgens je volledige fotobibliotheek en toont de meest relevante resultaten. Dat bespaart een hoop tijd, zeker als je niet meer weet waar of wanneer een foto precies is gemaakt.

Als je geen gebruik wilt maken van AI en je locatie liever uit laat staan, dan kun je ook altijd nog handmatig albums maken binnen je fotogalerij. Kost iets meer tijd, maar het zorgt er ook voor dat je jouw vakantiefoto’s vrij vlot kunt terugvinden.

Voor nog veel meer handige tips volg je Android Planet op Instagram en TikTok. Waar moeten we volgens jou video’s over maken? Deel je ideeën met ons in de reacties.