Professioneel fotograferen met de Pro Mode op je Android-smartphone

Fotograferen met Pro Mode op Android-smartphones

Professionele fotografen maken hun foto’s over het algemeen zoveel mogelijk handmatig. Dit houdt in dat je onder andere de sluitertijd, ISO en het diafragma zelf instelt voordat je een foto maakt. Deze opties vind je terug op zo goed als elke fotocamera.

Sinds een paar jaar geleden zijn sommige van deze handmatige fotografiefuncties ook beschikbaar op Android-smartphones. Wij leggen je uit hoe je het best kunt fotograferen met de zogenaamde Pro Mode.

Lichtmeting

Een logische start is door te beginnen met het instellen van de juiste lichtmeting. Hiermee meet je camera de hoeveelheid licht en past de foto vervolgens hierop aan. Zo kun je delen van foto’s lichter of donkerder maken. Op deze manier kan je spelen met de belichting en bijvoorbeeld de focus leggen op een bepaald gedeelte van de foto.

Als er een speciale lichtmetingsoptie aanwezig is, herken je deze aan een van de onderstaande logo’s. De namen en iconen voor de verschillende meetopties kunnen verschillen per apparaat. Over het algemeen is de werking daarentegen hetzelfde. Er zijn echter ook genoeg telefoons die de optie niet bieden. In dit geval kun je niet schakelen tussen verschillende lichtmetingsopties.

Matrix-meting

Om te beginnen is er de zogenaamde matrix-meting. Met deze instelling meet je telefoon al het licht dat op dat moment de camera binnenkomt. Op basis hiervan wordt de belichting bepaald, waardoor de helderheid zoveel mogelijk in balans is. Hiermee heb je zelf het minste invloed op de belichting van een foto.

Centrumgerichte meting

Daarna is er de centrumgerichte meting. Zoals de naam al zegt, focust deze meting zich meer op het centrum van de foto. Hierdoor is in ieder geval dat deel goed belicht. Randen van de foto worden daarentegen soms te donker of te licht. De centrumgerichte meting is een soort mix van de matrix- en spotmeting.

Spotmeting

Spotmeting biedt de meeste vrijheid voor een fotograaf, maar vormt tegelijkertijd de grootste uitdaging. Hiermee baseer je de belichting van je foto op een erg specifiek punt. Wil je een foto maken waarin een klein object er echt uitspringt, gebruik dan spotmeting. Deze lichtmeting is het moeilijkst om te gebruiken, aangezien de fotograaf zelf het meeste invloed heeft op de belichting.



Sluitertijd

Fotografen met de Pro Mode op Android geeft je ook de mogelijkheid om van tevoren je sluitertijd aan te passen. Hiermee bepaal je voor hoe lang de camerasensor wordt blootgesteld aan licht. Hoe langer de sluitertijd, hoe lichter de foto.

Wanneer je een langere sluitertijd gebruikt, worden bewegingen duidelijker zichtbaar. Dit komt omdat de camera een foto maakt gedurende het ‘klepje’ voor de sensor open staat. Hierdoor zou een sluitertijd van 3 seconden resulteren in een erg wazige foto, tenzij je een statief gebruikt. Over het algemeen wordt aangeraden om de sluitertijd niet langer in te stellen dan 1/60 seconden als je uit de hand fotografeert.

Heb je een statief voor je telefoon, dan kun je helemaal losgaan. Als het statief stabiel genoeg is, kun je de sluitertijd vaak tot wel 30 seconden instellen. Hiermee fotografeer je bijvoorbeeld een pikdonkere omgeving zonder al te veel kwaliteitsverlies. Het is echter beter om niet de grenzen op te zoeken van je camera-instellingen.

Het aanpassen van de sluitertijd is ook handig voor het maken van foto’s van iets dat snel beweegt. Denk bijvoorbeeld aan een rijdende auto. Maak je een foto met een sluitertijd van 1/60 seconden, dan zie je dat de auto beweegt omdat deze een stuk vager is. De achtergrond blijft wel scherp, aangezien die niet beweegt.

Aan de andere kant kun je dezelfde foto ook maken met een sluitertijd van 0/4000. Hierdoor bevriest het beeld in principe. De rijdende auto staat dan scherp op de foto, waardoor het lijkt alsof hij stilstaat. Let wel op: een korte sluitertijd zoals 1/4000 maakt de foto een stuk donkerder. Dit verhelp je door de juiste ISO-waarde in te stellen.

ISO

Wanneer je de lichtmeting en sluitertijd hebt naar wens hebt ingesteld, is het tijd voor het bepalen van de juiste ISO-waarde. De ISO heeft betrekking tot de lichtgevoeligheid van je camerasensor. Hoe hoger dit getal is, hoe lichter de foto wordt.

In de Pro Mode op Android-telefoons heb je vaak de keuze om te fotograferen met een ISO-waarde tussen de 100 en 6400. Een waarde van 100 gebruik je bijvoorbeeld op een erg zonnige dag, terwijl je 6400 eerder in de nacht toepast. Bij heldere omgevingen kan je de ISO ook inzetten om jezelf wat extra speelruimte te geven bij andere instellingen. Als je bijvoorbeeld de sluitertijd heel kort instelt, kun je dit lichtverlies compenseren door een hogere ISO-waarde te kiezen.

ISO heeft echter veel invloed op de kwaliteit van de foto. Bij hogere ISO-waarden verschijnt er aanzienlijk meer ruis, afhankelijk van hoe goed je camera is. Probeer dus een zo laag mogelijke ISO-waarde in te stellen als je niet al teveel kwaliteitsverlies wilt.

Belichtingscompensatie

Nu je bovenstaande instellingen kent, heb je de belichtingscompensatie eigenlijk niet meer nodig. Toch is het handig om te weten wat dit precies is. Het zit namelijk standaard inbegrepen in de Pro Mode op elke Android-telefoon.

Belichtingscompensatie (ook wel EV) is een automatische manier om je foto lichter of donkerder te maken. Vaak kun je kiezen uit waarden tussen -2 en +2. Bij +2 zorgt je camera ervoor dat foto’s lichter worden en bij -2 gebeurt het tegenovergestelde. Vanzelfsprekend is 0 de neutrale stand.

Deze functie heb je zoals eerder gezegd niet nodig, aangezien hij slechts betrekking heeft tot de sluitertijd en ISO. Als je deze twee zelf instelt, is belichtingscompensatie dus overbodig.

Focus

Nu de belichting in orde is, is het tijd om de juiste focusoptie te kiezen. Dit wordt meestal weergeven onder een kopje ‘AF’ (Auto Focus). Er zijn hiervoor verschillende instellingen, die tevens niet op alle telefoons beschikbaar zijn.

Vrijwel altijd zijn er in ieder geval twee focusopties aanwezig, namelijk autofocus en handmatige focus. De autofocus doet wat je verwacht en stelt automatisch scherp op objecten wanneer je er op richt. Als je de handmatige functie wilt gebruiken, vaak aangeduid als ‘M’ (manual), dan stel je zelf de scherpte in. Je kunt hierbij vaak een cirkel draaien of een balkje verschuiven om de de focus aan te passen.

Verder zijn er op sommige telefoons twee verschillende autofocus-modi aanwezig, AF-S en AF-C. Hierbij staat AF-S voor ‘Auto Focus Single’ en AF-C voor ‘Auto Focus Continious’. Met de eerste optie stelt je camera eenmalig scherp op een object en veranderd hij de focus hierna niet. Bij AF-C stelt je camera continu automatisch scherp als je ergens op richt. Hierdoor kun je de opties respectievelijk gebruiken voor stilstaande en bewegende objecten.

Witbalans

Verder is er ook altijd een witbalansoptie te vinden. Hiermee verander je de warmte van de kleuren in je foto. Deze optie is minder belangrijk dan de eerder genoemde, omdat je dit ook altijd nog kan doen nadat je foto hebt geschoten.

De witbalans instellen is daarnaast de simpelste functie. Vaak schuif je aan een balkje om de foto koeler of warmer te laten ogen. Hierbij maak je de foto geler of blauwer. Zo kun je een kamer vol gloeilampen iets minder geel maken. Aan de andere kant kun je een grauwe, bewolkte dag ook iets zonniger er uit laten zien.

Bestandsformaat

Misschien wel het grootste verschil tussen het maken van een professionele foto en een standaardkliekje is de keuze voor het bestandsformaat. Over het algemeen maakt je telefoon foto’s als .jpg of .png-bestand. Dit zijn vaak kleine bestanden die een goede kwaliteit leveren. Wil je echter fotograferen als een pro? Dan schiet je foto’s als RAW-bestand en maak je er na het bewerken zelf een jpg’tje van.

RAW-bestanden nemen een stuk meer opslagruimte in dan normale formaten als .jpg. Dit komt omdat een RAW alle informatie van de foto opslaat. Hierdoor heb je in bewerkingsprogramma’s zoals Photoshop oneindig meer vrijheid in de fotobewerking.

Omdat het RAW-bestand alle technische informatie over de foto bevat, kun je bijvoorbeeld het licht veel beter aanpassen. Zo heb je de mogelijkheid om pikdonkere foto’s alsnog goed te belichten. Hierbij blijft het kwaliteitsverlies vaak redelijk beperkt. Bij een ander fotobestand is dit onmogelijk.

Wil je echt als een pro fotograferen, gebruik dan het RAW-formaat en verdiep je in fotobewerking. Je zult verstelt staan van de extra bewerkingsmogelijkheden die het biedt.

Afmetingen

Tot slot is er nog de beeldverhouding van je foto. Deze staat in de handmatige modus over het algemeen ingesteld op 3:4. Dit is tevens de beste verhouding om te gebruiken. Fotocamera’s schieten gebruikelijk foto’s met deze afmetingen, waardoor dit eigenlijk de standaard is.

Er is nog een belangrijkere reden om deze verhoudingen te kiezen. Bij andere formaten fotograferen de meeste telefoons met een lagere resolutie. Wil je zeker zijn van de hoogste kwaliteit, maak dan foto’s met een 3:4-verhouding.

Dit zijn alle basisfuncties die je moet kennen om te leren fotograferen als een prof. Het duurt waarschijnlijk wel eventjes om alle instellingen onder de knie te krijgen, maar onthoudt dat dit het zeker waard is. Wanneer je handmatig foto’s schiet, heb je de meeste invloed hoe ze er uit komen te zien.

