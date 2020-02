Dropbox is een handige clouddienst, waar je van alles kunt opslaan om al je bestanden overal en altijd bij je te hebben. Het is ook mogelijk om foto’s en video’s automatisch te laten synchroniseren met Dropbox. Hoe dat werkt, lees je in deze tip.

Foto’s synchroniseren met Dropbox

Je hebt inmiddels allerlei clouddiensten waar je bestanden wanneer je maar wil kunt bekijken. Het enige wat je daar voor nodig hebt is een werkende (mobiele) internetverbinding. Zo heb je bijvoorbeeld Google Drive voor al je bestanden en Google Foto’s voor kiekjes en video’s.

Dropbox biedt ook een mogelijkheid om automatisch foto’s en video’s te synchroniseren. Handig, want ook die staan direct op je computer of laptop na het synchroniseren ervan.

Als je Dropbox installeert op een computer zijn gesynchroniseerde bestanden namelijk direct op de harde schijf opgeslagen. Zo hoef je zoals bijvoorbeeld met Google Drive niet eerst de webpagina te openen en bepaalde bestanden te selecteren, om die vervolgens daadwerkelijk te downloaden.

Om foto’s te synchroniseren met Dropbox volg je deze stappen:

Open de Dropbox-app op je Android-telefoon; Klik linksboven op de drie streepjes; Kies onderin voor ‘instellingen’; Scroll naar ‘Camera-uploads’ en klik erop; Kies de instellingen die het best bij jou passen.

Bij de instellingen heb je de keuze om foto’s gemaakt met je smartphone direct te uploaden naar Dropbox. Als je ook video’s wil uploaden, dan is dat ook mogelijk. Een andere instelling is dat je kunt kiezen bij welk accupercentage er nog wel of juist geen foto’s meer worden gesynchroniseerd met Dropbox.

Als de accu bijna leeg is, is het misschien handig om geen foto’s en video’s meer te uploaden op de achtergrond. Tot slot kun je ervoor kiezen om foto’s of video’s wel of niet te uploaden via een mobiele dataverbinding.

