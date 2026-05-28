Jeroen Timmermans
28 mei 2026, 17:00
2 min leestijd
Zo knip jij snel de leukste stukjes uit je favoriete Spotify-podcast!

Spotify heeft het wel heel gemakkelijk gemaakt om een fragment uit een podcast te pakken. Deze functie heet Clips. Wij vertellen hoe het werkt en wat je er nog meer mee kunt.

Spotify Clips: podcastfragmenten om te delen

We hebben allemaal wel een favoriete podcast. Soms is het lastig om aan iemand uit te leggen waarom je daar fan van bent. Zeker als het gaat om de specifieke humor van de podcastmaker(s). Hoe handig zou het dan zijn als je gemakkelijk de leukste fragmenten uit een podcast kunt knippen om met je vrienden te delen?

Onder andere voor dit soort situaties heeft Spotify de functie Clips geïntroduceerd. Niet alleen luisteraars, ook podcastmakers zelf zullen zich in de handen wrijven. Met Clips hebben ze een nieuwe manier om gemakkelijk teasers op hun sociale media te delen om luisteraars mee te trekken.

Als je een bijzonder moment – zoals een grap, anekdote of interessante gedachte – wil knippen uit een podcast, dan kan dat dus vanaf nu. Niet alleen om te delen met een ander, maar ook voor jezelf. Zo kun je de leukste fragmenten nog eens op je gemak terugluisteren. Wij leggen uit hoe het werkt!

Zo werkt Spotify Clips

  1. Tik tijdens het luisteren van een podcast op het schaarpictogram;

    Tik natuurlijk precies op het moment dat het fragment begint dat je wil vastleggen.

  2. Nu kun je de gewenste lengte van het fragment bepalen;

  3. Tik vervolgens op ´Opslaan´ of ´Delen’.

Via de deelknop vind je nog meer opties. Kies de gewenste lengte (bijvoorbeeld de volledige aflevering of een bepaald hoofdstuk) en stuur dit rechtstreeks naar vrienden via Spotify-berichten of een ander ondersteund platform.

Alle clips worden opgeslagen in je bibliotheek, zodat je ze op elk gewenst moment opnieuw kunt beluisteren. Je kunt zo hele compilaties maken van leuke fragmenten uit een of meerdere podcasts. De clips kunnen ook worden toegevoegd aan afspeellijsten.

Clips voor podcasts worden wereldwijd uitgerold voor alle gebruikers (Premium is dus niet nodig). Vooralsnog is het alleen beschikbaar op mobiele apparaten. Kun je niks knippen uit jouw favoriete podcast? Dat kan kloppen, want de functie wordt momenteel uitgebreid naar meer shows. Nog even geduld wellicht.

Bron: Spotify Newsroom
Bron afbeelding: Sony
Spotify gebruikt stiekem je data: dit moet je nu aanpassen

24 maart 2026

16 januari 2026

2 oktober 2025

10 september 2025

