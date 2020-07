Er staan een heleboel gratis games in Google Play, maar voor sommige spellen moet je de portemonnee trekken. Zo doe je dat.



Betalen voor games in Google Play

Betalen voor games in Google Play is heel makkelijk. Met Google Pay, de betaaldienst, betaal je zelfs met 1 tik op de knop voor apps. Voordat het zo ver is moet je dit wel even instellen. Je kunt op vier manieren voor games betalen.

1. Games betalen met iDeal

Nederlanders zijn gek op iDeal omdat het veilig, snel en makkelijk is. Ook in de Play Store met iDeal betalen is een eitje:

Ga naar het spel die jij wilt aanschaffen en tik op de groene knop met daarin het bedrag; Tik op het pijltje bij Google Pay; Selecteer de betaaloptie ‘iDeal’ uit de lijst en selecteer je bank; Volg de aanwijzingen op het scherm om de betaling af te ronden.

Wanneer je via iDeal afrekent wordt het bedrag direct van je rekening afgeschreven. Zorg er dus voor dat je genoeg saldo hebt want anders kun je het spel niet kopen.

2. Games betalen met creditcard

Jarenlang was betalen via creditcard een van de weinige manieren om betaalde apps te kopen. Nadat je je kaart eenmalig gekoppeld hebt zijn vervolgaankopen zo gepiept:

Zoek het spel dat je wilt downloaden en druk op de groene knop om het te installeren; Tik op ‘Creditcard of betaalpas’ in de lijst met betaalmethodes; Voer je kaartnummer in. Deze staat meestal op de voorkant van je kaart en heeft doorgaans 16 cijfers; Volg de aanwijzingen op het scherm en bevestig je aankoop.

Bij de meeste creditcardmaatschappijen krijg je de rekening na een maand voorgeschoteld. Wees dus zuinig met het delen van deze gegevens, omdat je achteraf betaalt.



3. Games betalen met PayPal

Ook met PayPal kun je al jaren games betalen in de Play Store. Uiteraard heb je hiervoor een account bij de betaaldienst nodig:

Zoek de game die je wilt spelen op in Google Play; Tik op de groene knop om het spel te installeren; Selecteer ‘PayPal’ uit de lijst met betaalmethodes; Log in met je gegevens, of maak eventueel een nieuw PayPal-account aan; Nu is je Play Store gekoppeld aan PayPal, waarna je met 1 tik op de knop aankopen kunt afrekenen.

Kopen via PayPal is gratis, maar het geld wordt meestal pas na een paar werkdagen van je rekening afgeschreven.

4. Games betalen met codes

Ben je jarig geweest of vind je het fijn om vooraf precies te weten wat je kunt uitgeven? Een cadeaukaart inwisselen is heel makkelijk:

Open de Play Store, tik op drie streepjes linksboven en kies ‘Betaalmethoden’; Selecteer ‘Code inwisselen’ uit het menu met betaalmethodes en vul de code in die op je cadeaubon staat; Wanneer je code klopt krijg je hiervan een melding, en kun je net zoveel games kopen tot je tegoed op is.

