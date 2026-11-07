Ken jij dit geheime (verslavende) spelletje op jouw smartphone al?

We hebben het allemaal meegemaakt. Het internet valt uit terwijl we achter onze laptop zitten. Balen, maar via Google Chrome speel je dan een leuk dino-spelletje. Wist je dat die minigame ook verstopt zit op je Android-telefoon?

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Dino-game verborgen in Chrome-widget

Simpele spelletjes blijven vaak het leukste. Dat komt door hun toegankelijke bediening, waardoor je het spel snel onder de knie hebt. Denk aan one-touch-games waarbij je met één aanraking (een tik of veeg) een actie uitvoert. Vaak zijn dat zogenaamde endless runners: games waarin je personage automatisch blijft bewegen en je bijvoorbeeld alleen hoeft te springen of obstakels te ontwijken.

Een goed voorbeeld is Flappy Bird, maar ook Chrome Dino. Dat spelletje zit standaard in Chrome, mits je weet waar je moet zoeken. Je kunt het spelen in de Chrome-browser, of je nu internet hebt of niet. Met een handige widget open je het spel bovendien rechtstreeks vanaf je startscherm. Zo voeg je die toe.

Ga naar een lege plek op je startscherm en houd die kort ingedrukt; In het menu dat onderin verschijnt, tik je op ‘Widgets’; Scrol vervolgens naar Chrome en tik hierop; Je ziet hier vaak direct het spelletje Chrome Dino staan. Het kan ook zijn dat je even naar links moet swipen omdat er meerdere widgets beschikbaar zijn (zoals Chrome-snelkoppelingen of Chrome-bookmarks). Heb je Chrome Dino gevonden? Tik dan op ‘Toevoegen’. Tik nu op de widget en je kunt lekker gaan spelen!

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Let op: de stappen in dit artikel zijn gebaseerd op een Samsung Galaxy S26 Ultra. We hebben het ook getest op een OnePlus 15 en Google Pixel 10 Pro. Op andere telefoons kunnen instellingen en menunamen afwijken. Ook de beschikbaarheid van de Chrome-widget en het dinospelletje kan per model verschillen.

Bekijk ook de video!

Kom je er toch niet helemaal uit? Geen zorgen, in onderstaande video legt redacteur Sebastiën alles nog eens uit met duidelijke screenshots.

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