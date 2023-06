Zo gebruik je een gehoorapparaat op een Android-telefoon

Heb jij of ga jij een hoortoestel kopen? Zoek dan een model uit dat goed samenwerkt met je Android-telefoon. Dit moet je weten.

Gehoorapparaat op Android aansluiten: zo doe je dat

Veel Nederlanders kampen met gehoorproblemen. Precieze cijfers zijn lastig te achterhalen, maar het Nederlands Gebarencentrum schat dat ongeveer anderhalf miljoen Nederlanders doof of slechthorend zijn.

Stichting Hoormij, dat opkomt voor de belangen van slechthorenden, geeft aan dat rond de half miljoen Nederlanders een hoortoestel dragen. Dit apparaatje zorgt ervoor dat de drager weer beter kan horen, alhoewel de effectiviteit natuurlijk afhangt van de aard en mate van gehoorverlies.

Gelukkig werken de meeste moderne hoortoestellen samen met smartphones. Door de twee te koppelen, kun je onder meer muziek streamen en/of telefoongesprekken voeren. Voordat we op de details ingaan, is het belangrijk dat je Android-telefoon minstens op Android 10 draait.

Een grote stap qua toegankelijkheid

Deze versie, die in 2019 verscheen, bracht een grote toegankelijkheidsverbetering met zich mee. Sinds Android 10 zit Audio Streaming for Hearing Aids (kortweg ASHA) in het systeem ingebakken. Deze verbindingstechniek is gebaseerd op het bluetooth low energy-protocol en daardoor heel energiezuinig. Dat is fijn, want hoortoestellen worden in de regel enorm intensief gebruikt en moeten hele dagen meekunnen.

ASHA maakt het mogelijk om audio vanaf de smartphone – zoals muziek, telefoongesprekken of navigatie-instructies – naar hoortoestellen te sturen. Wel is het zo dat de precieze mogelijkheden van de situatie afhangen.

Veel hoortoestellen bieden bijvoorbeeld geen handsfree-bellen aan. Hierdoor kun je de ander wel verstaan via het gehoorapparaat, maar niet terugpraten. Zodoende moet je nog steeds in de microfoon van de telefoon praten om iets tegen de ander te zeggen.

Welke hoortoestellen werken met Android?

Ook belangrijk: biedt jouw smartphone ondersteuning voor jouw gehoortoestellen? Veel makers van gehoortoestellen bieden telefoon-apps aan om van alle functies gebruik te maken. Bij gehoortoestellen van ReSound is de benodigde app bijvoorbeeld enkel beschikbaar voor een select groepje Android-telefoons, waaronder de Google Pixel-toestellen en enkele Samsung-modellen (zoals de Galaxy S23-familie).

Ben je in de markt voor een nieuw hoortoestel, of een nieuwe smartphone? Check dan vooraf de comptabiliteit van beiden. Grote hoortoestellenfabrikanten hebben allemaal gidsen geschreven waarin je precies kunt achterhalen in hoeverre een gehoorapparaat (niet) overweg kan met een (Android-)telefoon. Zie voor meer informatie de websites van fabrikanten:

Gehoorapparaat koppelen aan Android

Er zijn twee manieren om hoortoestellen aan een Android-telefoon te koppelen: 1) via het instellingenmenu van de telefoon of 2) via de app van het hoorapparaat. Aangezien er legio hoortoestelapps op de markt zijn, met afwijkende instructies, staan we vooral stil bij de eerste optie. Deze methode werkt namelijk bij iedere Android-telefoon hetzelfde:

Pak je telefoon erbij en open de Instellingen-app; Tik op ‘Verbonden apparaten’ en kies ‘Nieuw apparaat koppelen’; Kies jouw hoortoestel uit de lijst met beschikbare apparaten.

Als het goed is, wordt er nu gekoppeld. Draag je meerdere hoortoestellen? Wacht dan totdat de eerste is gekoppeld. Tik daarna op het andere toestel om ook deze te verbinden.

Wil je de instellingen wijzigen? Ga naar het scherm ‘Verbonden apparaten’ en druk op het tandwiel. Deze vind je naast de naam van het gehoortoestel. In dit venster kun je overigens ook de naam van het gehoorapparaat wijzigen.

Meer over toegankelijkheid

Gelukkig wordt technologie steeds toegankelijker. Maar, nog te vaak worden toegankelijkheidsfuncties achteraf toegevoegd, terwijl er eigenlijk vooraf aan zou moeten worden gedacht. Dat schrijft redacteur Erwin in zijn column. Verder heeft redacteur Tim geschreven over handige toegankelijkheidsopties die de moeite waard zijn.