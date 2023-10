Verkeerde app gekocht? Zo vraag je je geld terug

Wie een verkeerde Android-app heeft gekocht kan haar of zijn geld misschien via Google terugvragen. Dat doe je zo.

Geld terugvragen voor gekochte Android-app

Heb je weleens van het herroepingsrecht gehoord? Het komt erop neer dat je als particulier 14 dagen de tijd hebt om online aankopen te annuleren en retourneren. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, bijvoorbeeld voor op maat gemaakte en/of verse producten, maar in principe kun je hierdoor altijd van een online aankoop afzien.

Maar, hoe zit dit met een digitaal product? Een app, e-book of gestreamde film kun je immers niet terugsturen. Gelukkig is het wel mogelijk om een terugbetaling voor een Android-app aan te vragen. Het hangt vervolgens van de voorwaarden af of je aanvraag ook daadwerkelijk gehonoreerd wordt.

Zo vraag je een terugbetaling voor een Android-app aan:

Ga naar de officiële website van Google Play; Volg de aanwijzingen op het scherm; Je moet onder meer aangeven welke app je wil retourneren, en waarom. Voldoet een app niet? Dan word je wellicht gevraagd om het specifieke probleem te omschrijven; Heb je de aanvraag ingediend? Via deze website houd je de status van het verzoek bij. Google laat binnen 1 tot 4 werkdagen weten of je een terugbetaling krijgt.

Wisselende voorwaarden

Google heeft niet één uniform teruggavebeleid. De precieze voorwaarden verschillen per productgroep. Voor e-boeken moet je bijvoorbeeld binnen 7 dagen na aankoop een terugbetaling aanvragen (met uitzondering van gehuurde boeken), terwijl je bij apps maximaal 48 uur hebt.

Verder is het goed om te weten dat de regels van Google niet altijd heilig zijn. Heb je een app gekocht en geen terugbetaling binnen 48 uur aangevraagd? Neem dan direct contact op met de ontwikkelaar van de applicatie. Wellicht willen zij de aankoop alsnog ongedaan maken en het geld retourneren.

Tot slot is er een apart beleid voor zogeheten ongeautoriseerde transacties. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een kind een app aanschaft, zonder dat de ouder daarvan op de hoogte is. In zulke situaties heb je 120 dagen de tijd om je te melden bij Google.

Koop jij regelmatig Android-apps? Dan hebben we goed nieuws. Door punten in de Google Play Store te sparen krijg je namelijk korting op de volgende aankoop.