Gebruikers van de OnePlus 8 Pro en Oppo Find X2 Pro meldden de laatste tijd problemen te hebben met de Chrome-browser. Tijdens het internetten wordt de kleurtemperatuur regelmatig aangepast, waardoor het display een gele waas toont in Google Chrome. Ook op de Android Planet-redactie was dat het geval, maar er is ook een oplossing.

Oplossing voor gele waas Google Chrome

Het lijkt vooralsnog een probleem bij slechts enkele toestellen te zijn, maar misschien heb jij er ook weleens last van? Een gele gloed die soms verschijnt bij het browsen met Google Chrome. Terwijl je zelf niks aanpast wisselt de kleurtemperatuur van het scherm zelf en onregelmatig. Het lijkt erop als de nachtmodus wordt ingeschakeld, maar dat is niet het geval.

Dit levert tijdens het browsen met Chrome een scherm op wat regelmatig flikkert, waardoor er niet fijn mee te werken is. Het heeft blijkbaar te maken met een instelling van de Chrome-browser. Verander je die eenmalig, dan zie je dat gele flikkerende scherm niet meer. Om dat ook te voorkomen volg je onderstaand stappenplan.

Open Google Chrome op je smartphone; Vul “chrome://flags” in, in de adresbalk (zonder aanhalingstekens); Zoek naar de instelling: ‘Dynamic Color Gamut’ Kies voor de optie ‘disabled’; Klik rechtsonder op ‘relaunch’.

Vooralsnog zijn deze problemen alleen bekend bij de OnePlus 8 Pro en Oppo Find X2 Pro. Daarbij lijkt het niet uit te maken welke Androidversie je draait. Beide toestellen kwamen op de markt met Android 10, maar inmiddels is ook Android 11 al te installeren. Of het installeren van een oudere versie van Google Chrome ook een oplossing is, is nog de vraag. Problemen zijn gemeld (en gespot op de redactie) met Chromeversie 87.0.4280.101.

