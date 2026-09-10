Gemini in de ban: zo blokkeer je de AI op je smartphone

Erwin Vogelaar
Erwin Vogelaar
10 september 2026, 11:11
2 min leestijd
Gemini in de ban: zo blokkeer je de AI op je smartphone

Wil je zo weinig mogelijk Gemini op je Android-smartphone? Dat is best lastig, maar we helpen je op weg. Zo kun je Gemini blokkeren.

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Gemini blokkeren op je smartphone: dit zijn je opties

Google verwerkt Gemini niet alleen in steeds meer apps, maar ook steeds dieper in Android waardoor je allerlei handige functies krijgt. Toch zit niet iedereen daar op te wachten. Zij die het liefst zo min mogelijk AI willen kunnen gelukkig enkele stappen zetten om Gemini te blokkeren. We zetten ze voor je op een rijtje.

ChatGPT naar Gemini

De Google Assistent terugzetten

Hoewel de Google Assistent wordt uitgefaseerd, is het nu nog mogelijk om terug te gaan naar deze spraakassistent op je smartphone. Daarvoor ga je in de Google-app naar je profiel en vervolgens de instellingen. Onder het kopje ‘Gemini’ scroll je naar onderen naar ‘De digitale assistenten van Google’ en daar kies je voor ‘Google Assistent’. 

Je kunt ook er voor kiezen om geen assistent te gebruiken. Hiervoor ga je naar de instellingen van je smartphone, kies je voor ‘Apps’ en daarna ‘Standaard-apps’. Daar tik je op ‘Digitale-assistent-app’ en daarna ‘Standaard digitale-assistent-app’. Vervolgens kies je voor ‘Geen’.

“Hey Google” uitschakelen

Je kunt er ook voor zorgen dat Gemini niet reageert als je “Hey Google” zegt. Ga daarvoor in de Google-app naar de instellingen en kies voor ‘Gemini’. Daar moet je bij ‘Handsfree praten met Gemini’ zijn. Hier zet je het schuifje uit bij ‘Hey Google’ om ervoor te zorgen dat Gemini niet reageert als je dat zegt. Er is een apart schuifje voor tijdens het rijden, zodat Gemini niet reageert als je Google Maps, Waze of Android Auto gebruikt. 

Gemini onder de aan/uit-knop uitschakelen

Het kan ook vervelend zijn dat Gemini zich nu onder je aan/uit-knop bevindt. Daar kun je ook wat aan doen. Daarvoor ga je bij de instellingen van je smartphone naar ‘Systeem’ en vervolgens ‘Gebaren’. Daar kun je de optie uitschakelen om de digitale assistent van je smartphone op te roepen door de powerknop ingedrukt te houden. Als je een Samsung-toestel gebruikt, dan vind je deze optie onder ‘Geavanceerde functies’. 

Rigoreuze stappen

Als je het wat rigoreuzer wil aanpakken, kun je er ook voor kiezen om een alternatieve versie van Android te installeren met zo min mogelijk Google en daardoor ook geen Gemini. We leggen uit wat de mogelijkheden zijn van Android zonder Google met een alternatief OS.

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Bronnen afbeeldingen: Gemini, Google
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