8 unieke manieren om (de gratis versie van) Gemini te gebruiken

Gemini inzetten op unieke manieren?

Gemini inzetten op unieke manieren

We kennen inmiddels allemaal de standaard manieren om Gemini in te zetten. Denk aan het samenvatten van een tekst, het maken van een geinig plaatje of het vragen om een recept gebaseerd op een foto van ingrediënten. Toch kun je zelfs met de gratis versie van Gemini meer dan je denkt.

1. Brieven schrijven als je boos bent

Je kunt enorm boos zijn op iemand of een instantie, omdat je het idee hebt dat je onrecht wordt aangedaan. Je bereikt alleen weinig door in een e-mail of aan de telefoon woedend te worden.

Je kunt er dan voor kiezen om je boodschap toch op te schrijven vol gescheld en getier, omdat het oplucht. Vervolgens voer je de tekst aan Gemini en vraag je of die daar een zakelijke brief van wil maken. Het resultaat kun je vervolgens opsturen.

2. Boodschappenlijstjes digitaliseren

Je kunt een foto van een boodschappenlijstje op papier maken en aan Gemini vragen om daar een digitaal lijstje van te maken. Die kan dan automatisch in Google Notes worden gezet met afvinkbare items.

3. YouTube-video samenvatten

Gemini werkt uitstekend samen met YouTube. Zo hoef je niet meer het juiste stukje informatie in een lange video op te zoeken. Plak een video in Gemini en vraag om een samenvatting, of vraag waar een specifiek stukje informatie te vinden is.

4. Tuinieren

Tuinieren kan overweldigend zijn, omdat je niet weet wat onkruid is, in welk seizoen je iets moet snoeien of wat je vooral met rust moet laten. Je kunt foto’s van elke plant in je tuin naar Gemini sturen en je vragen typen, maar handiger is om via Gemini Live (of Zoeken Live in de Google-app) met je camera door je tuin te wandelen en in een lopend gesprek alles te vragen wat je wil weten. Denk aan wat voor het plant het is, hoeveel water het nodig heeft of en of het invasief is in Nederland.

Je kunt Gemini ook vragen om een plan te maken voor je tuin. Leg in een prompt uit hoe groot je tuin is, in welke windrichting die ligt, wat voor soort planten je wil en meer.

5. Kijk en luistertips

Weet je niet wat je moet kijken, gamen of luisteren? Vertel aan Gemini enkele titels waar je van genoten hebt en vraag om iets nieuws.

6. Taal oefenen in gesprekken

Ben je liefhebber van Duolingo? Dan heb je mogelijk meegemaakt dat het in de praktijk brengen van de taalessen behoorlijk lastig is. Zo’n gesprek gaat toch wel snel en er worden net andere woorden gebruikt. Daarom is het slim om gesprekken te oefenen en dat kan uitstekend met Gemini. Met Gemini Live kun je uitleggen welke taal je probeert te oefenen en dat je een beginner bent.

7. Begeleid leren

Naast de tools voor het maken van afbeeldingen of muziek, vind je in Gemini ook ‘Begeleid leren’. Beschrijf het onderwerp waar je over wil leren en laat je door de lesstof leiden.

8. Voeg alles samen in een canvas

Naast ‘Begeleid leren’ vind je ook ‘Canvas’ bij de tools van Gemini. Daar kun je aan de slag met een heel project in plaats van een enkele tekst of een enkel plaatje. Zo kun je bijvoorbeeld werken aan een langer verhaal, kun je code schrijven en plaatjes genereren. Dat is veel praktischer dan met allemaal losse tekstjes en plaatjes werken.

Aan de slag met Gemini Live/Zoeken Live

