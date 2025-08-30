Zo zet je Gemini uit op je Android-telefoon

Heb jij niks met Gemini en vind je het maar irritant op je Android? Dan is de AI-assistent in no-time uitgeschakeld. Zo doe je dat.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gemini uitzetten op Android

Android-telefoons hebben al jaren slimme assistenten. Denk bijvoorbeeld aan Bixby van Samsung en de Google Assistent die onlangs is vervangen voor Gemini. Die laatste staat standaard op je telefoon geïnstalleerd en bij de meeste toestellen komt ‘ie tevoorschijn als je de aan-uitknop lang ingedrukt houdt.

Zo’n AI-assistent kan handig zijn, maar bij Android Planet in de reacties merken we dat niet iedereen Gemini gebruikt. Heb jij het hulpje niet nodig? Dan schakel je Gemini gemakkelijk uit. Volg daarvoor de onderstaande stappen.

Open de instellingen-app op je Android-telefoon; Ga naar ‘Apps’ en kies ‘Standaard-apps’; Klik op ‘Digitale-assistent-app’ en vervolgens bovenaan weer; Selecteer dan de optie ‘Geen’.

De precieze stappen kunnen verschillen per telefoonmerk. Gaat het bij jouw toestel anders? Laat het dan weten in de reacties onderaan deze pagina!

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

En zo simpel is het. Houd je nu je aan-uitknop ingedrukt, dan verschijnt er geen assistent meer. Je kunt ook de Gemini-app op je telefoon verwijderen zoals iedere andere app.

Circle to Search uitschakelen op Android en meer over Gemini

Het is ook goed om te weten dat Circle to Search – Google’s AI die je informatie geeft over wat er op je telefoonscherm gebeurt – nog wel beschikbaar is. Om dat ook uit te zetten ga je naar de instellingen-app, zoek je ‘Cicle to Search’ en zet je de schakelaar uit. Ook zo gepiept dus.

Heb je niets tegen Gemini, maar gebruik je het ook niet bepaald vaak? Dan laten we je graag zien wat ‘ie allemaal kan. Zo kun je met Gemini Live op een “natuurlijke” manier sparren met de AI-assistent.

Ook kan Gemini lange content voor je samenvatten, zoals pdf-bestanden en YouTube-video’s. Ga je nog op vakantie? Ook dan kun je Gemini goed gebruiken, bijvoorbeeld om activiteiten te plannen.

Katty, bedankt voor de tip!